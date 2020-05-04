Нил Гейман обещает набрать в сценаристы «Песочного человека» трансгендеров

Если кто-либо переживал, как сложатся дела с аутентичностью у долгожданной экранизации «Песочного человека» Нила Геймана, то они могут вздохнуть спокойно. По крайней мере, это касается поклонников сюжетной линии Game of You. Уникальность и подлинность этой арки останутся в строжайшей неприкосновенности.

Автор первоисточника и его многосерийной адаптации недавно пообщался со своей коллегой — писательницей Норой К. Джемисин на канале YouTube, в том числе обсудив подход к описанию социальной проблематики в книгах и телепроектах. Гейман привёл в пример одну из сюжетных линий «Песочного человека», где рассказывается о трансгендере Ванде.

Моей самой большой просьбой к шоураннерам было нанять в сценарную команду сезона, где появится сюжет из Game of You, трансгендерных мужчин и женщин. И не как консультантов, а как сценаристов.

Вышеупомянутый сюжет рассказывает о трансгендере Ванде, чьи родители отказались принимать тот факт, что их сын вообразил себя женщиной, и даже — о ужас! — после его смерти похоронили сына-дочь, выбив на надгробном камне имя, данное ему при рождении. Гейман сообщил, что у него много друзей-трансгендеров и что он превращал их в персонажей своего графического романа.

Дабы стопроцентно обезопасить себя от любой критики в будущем, Гейман заверил, что пиши он «Песочного человека» сейчас, он не взял бы на себя смелость писать о трансгендере, а доверил бы эту почётную обязанность кому-нибудь из тех, кто пережил трансформацию.