Карантин помешал началу съёмок «Песочного человека» Нила Геймана

Автор «Песочного человека» и сценарист его многосерийной адаптации Нил Гейман на днях рассказал жаждущим подробностей поклонникам о том, как поживает будущий сериал, съёмки которого потоковый сервис Netflix заказал прошлым летом. Как оказалось, дела шли очень хорошо ровно до того момента, как телепроизводство ушло на вынужденный перерыв.

Всё складывается отлично, за исключением того, что сейчас [проект] впал в спячку до той поры, пока люди не вернутся к съёмкам сериалов. Сценарии всех эпизодов первого сезона написаны, кастинг начался, режиссёры наняты, возводились декорации. Всё было готово к запуску в производство, но тут все ушли на перерыв. Как только мир будет готов вернуться к съёмкам сериалов, «Песочный человек» плавно вернётся в производство. А пока что мы пользуемся возможностью отполировать сценарии. Нил Гейман, корпит над текстом

Правда, вдаваться в подробности и раскрывать имена режиссёров Гейман не стал, как и уточнять, кто успел поучаствовать в приостановившихся пробах.

В первый сезон экранизации, над которой вместе с Гейманом работают шоураннер Аллан Хейнберг («Чудо-женщина») и исполнительный продюсер Дэвид С. Гойер («Тёмный рыцарь»), войдут 11 серий. История — переплетение фантазии, легенды и исторической драмы — расскажет о людях и местах, в разное время так или иначе подвергшиеся влиянию Морфея. Король Снов пытается исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.