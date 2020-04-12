Утред вершит судьбу Англии в трейлере четвёртого сезона «Последнего королевства»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Четвёртый сезон «Последнего королевства» от потокового сервиса Netflix наконец-то разжился долгожданным трейлером, напоминающим, что один из лучших сериалов о раннем средневековье вернётся на малые экраны 26 апреля.

В продолжении экранизации «Саксонских хроник» Бернарда Корнуэлла прославленному воину Утреду Беббанбургскому (Александр Дреймон) придётся продолжить дело всей жизни ныне покойного короля Альфреда, мечтавшего о сильной единой Англии. Это будет очень нелегко, потому что борьба за власть между Уэссексом и Мерсией продолжается, а даны не отказались от своих попыток прибрать разрозненные земли к своим рукам.

В сериале также снимаются Иэн Харт, Тоби Регбо, Эмили Кокс, Тимоти Иннес, Элайза Баттерворт, Марк Роули, Милли Брэйди, Джеймс Норткот, Магнус Бруун, Джеппе Бек Ларсен, Стефани Мартини и Джейми Блэкли, а также Стефани Мартини, Джейми Блэкли, Руби Хартли, Эйстейн Сигурдарсон, Оссиан Перрет и Финн Эллиот.