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Утред вершит судьбу Англии в трейлере четвёртого сезона «Последнего королевства»

Четвёртый сезон «Последнего королевства» от потокового сервиса Netflix наконец-то разжился долгожданным трейлером, напоминающим, что один из лучших сериалов о раннем средневековье вернётся на малые экраны 26 апреля.

В продолжении экранизации «Саксонских хроник» Бернарда Корнуэлла прославленному воину Утреду Беббанбургскому (Александр Дреймон) придётся продолжить дело всей жизни ныне покойного короля Альфреда, мечтавшего о сильной единой Англии. Это будет очень нелегко, потому что борьба за власть между Уэссексом и Мерсией продолжается, а даны не отказались от своих попыток прибрать разрозненные земли к своим рукам.

В сериале также снимаются Иэн Харт, Тоби Регбо, Эмили Кокс, Тимоти Иннес, Элайза Баттерворт, Марк Роули, Милли Брэйди, Джеймс Норткот, Магнус Бруун, Джеппе Бек Ларсен, Стефани Мартини и Джейми Блэкли, а также Стефани Мартини, Джейми Блэкли, Руби Хартли, Эйстейн Сигурдарсон, Оссиан Перрет и Финн Эллиот.

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Видео Последнее королевство
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24Лазер-шоу «Три дебила» – 400: Юбилей, самоизоляция и «Яга»
 
16ЕВА – 367: Реинкарнация восьмого сына гяру и динозавра в качестве главной злодейки
 
13Ноль кадров в секунду – 311: Path of Negro
 
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