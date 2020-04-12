Новые сериалы 13–19 апреля

Сезон 1

Quibi

Однажды ночью девушка-таксист Клэр подбирает пассажира Карли, и пока она везёт его за город, парень признаётся, что буквально только что совершил убийство. Девушке удаётся сбежать от жуткого попутчика, но её злоключения только начинаются: психопат преследует Клэр, доводя её до безумия обещаниями скорой расправы.

Свежий эксклюзив от Quibi — так называемое кино по частям, где Дэйн Дехаан играет маньяка, охотящегося на героиню Майки Монро. Трейлеры обещают смертельно опасные кошки-мышки с убедительно вписавшимися в образы актёрами.