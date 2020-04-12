Новые сериалы 13–19 апреля

Разнообразием многосерийных премьер неделя отличаться не будет. В списке сериалов недели всего две новинки: психологический триллер «Незнакомец» от недавно запустившегося потокового сервиса Quibi и политическая драма кабельного канала FX «Миссис Америка» с Кейт Бланшетт. А ещё на экраны возвращаются со вторым сезоном «Реальные упыри».
Понедельник, 13 апреля
драма, триллер
В ролях Майка Монро, Дэйн ДеХаан, Эван Джогиа, Роксана Бруссо, Дач Джонсон
Создатель Вина Суд
Однажды ночью девушка-таксист Клэр подбирает пассажира Карли, и пока она везёт его за город, парень признаётся, что буквально только что совершил убийство. Девушке удаётся сбежать от жуткого попутчика, но её злоключения только начинаются: психопат преследует Клэр, доводя её до безумия обещаниями скорой расправы.
Свежий эксклюзив от Quibi — так называемое кино по частям, где Дэйн Дехаан играет маньяка, охотящегося на героиню Майки Монро. Трейлеры обещают смертельно опасные кошки-мышки с убедительно вписавшимися в образы актёрами.
триллер, криминал, детектив
В ролях Розарио Доусон, Ким Дикенс, Кирк Фокс, Эди Гатеги, Конни Джексон, Бен Сандерс
Создатель Энди Гринвальд
Первый сезон криминальной драмы завершится десятой серией под названием Felicity. Кабельный канал USA Network пока не сообщал о своих дальнейших планах в отношении сериала.
Вторник, 14 апреля
драма
В ролях Райан Эгголд, Стэйси Рэймонд, Фрима Аджимен, Джанет Монтгомери, Джоко Симс, Анупам Кхер
Создатель Дэвид Шулнер
Второй сезон медицинской драмы закончится на восемнадцатом эпизоде Matter Of Seconds. В январе телеканал NBC продлил сериал на третий сезон.
Среда, 15 апреля
драма
В ролях Кейт Бланшетт, Сара Полсон, Роуз Бирн, Элизабет Бэнкс, Марго Мартиндейл, Узо Адуба
Создатель Дави Уоллер
Драма поведает о зарождении освободительного движения женщин в США и борьбе с ним консервативно настроенной части общества. Главная героиня Филлис Шлэфли — гражданская активистка и ярая антифеминистка, выступавшая против сексуальных меньшинств, абортов и прав женщин.
комедия
В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн
Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити
Сериал рассказывает о том, как живётся в современном Нью-Йорке нескольким вампирам разной степени древности, около века назад прибывшим в Америку по велению своего лидера барона Афанаса для завоевания Нового Света.
детектив, драма
В ролях Кеннеди Макманн, Шинед Карри, Альвина Огест, Уилл Чилтон, Курт Лонг, Райли Смит
Создатель Джош Шварц
Первый сезон подростковой драмы завершит восемнадцатая серия The Clue in the Captain's Painting. В январе канал The CW продлил сериал на второй сезон.
драма
В ролях Джесси Спенсер, Тейлор Кинни, Чарли Барнет, Моника Рэймунд, Лорен Джерман, Имонн Уолкер
Создатель Майкл Брандт, Дерек Хаас
Восьмой сезон драмы о пожарниках Чикаго завершится двадцатым эпизодом 51's Original Bell. В феврале NBC обеспечил проекту щедрое продление на девятый, десятый и одиннадцатый сезоны.
драма
В ролях Ник Гелфусс, Яя Дакоста, Колин Доннелл, Торри Девито, Брайан Ти, Рейчел Дипилло
Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт, Мэтт Олмстед, Дик Вульф
Конце сезона 5
Пятый сезон медицинской драмы завершит двадцатая серия A Needle In The Heart. В феврале телеканал NBC продлил сериал сразу на три сезона — шестой, седьмой и восьмой.
детектив, драма, криминал
В ролях Джейсон Бех, София Буш, Джесси Ли Соффер, Патрик Флугер, Джон Седа, Ларойс Хоукинс
Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт
Двадцатая серия Silence Of The Night станет заключительной для седьмого сезона полицейского процедурала. В феврале телеканал NBC гарантировал проекту восьмой, девятый и десятый сезоны.
Четверг, 16 апреля
драма
В ролях Перри Мэттфелд, Брук Маркэм, Кестон Джон, Морган Кранц, Кэйси Дейдрик, Хамберли Гонсалес
Создатель Коринн Кингсбери
История неблагонадёжной слепой женщины, ставшей единственным свидетелем убийства своего друга-драгдилера. Скептически настроенная полиция вынуждает её отправиться на поиски киллера на пару со своей собакой. Параллельно главная героиня пытается наладить собственную жизнь.
фантастика, триллер
В ролях Соноя Мидзуно, Ник Офферман, Джин Ха, Зак Гренье, Стивен Хендерсон, Кэйли Спэни
Создатель Алекс Гарленд
Мини-сериал Алекса Гарленда и кабельного канала FX завершится восьмым эпизодом.
комедия
В ролях Адам Палли, Эбби Эллиот, Стивен Уэбер, Фрэн Дрешер, Азиф Али, Джесси Ходжес
Создатель Дэн Леви
Первый сезон ситкома закончится вместе с двенадцатым эпизодом Everybody's Talking About the Shiva. Стоит ли зрителям ждать продолжения в виде второго сезона, канал NBC пока не сообщал.
Пятница, 17 апреля
детектив, драма
В ролях Титус Уэлливер, Джэми Гектор, Эми Акино, Эми Прайс-Фрэнсис, Энни Вершинг, Скотт Уилсон
Создатель Майкл Коннелли
Детектив Гарри Босх прошёл военную кампанию во Вьетнаме, а теперь работает в отделе убийств в Лос-Анджелесе и по-настоящему одержим работой. По натуре Босх замкнутый и нелюдимый человек, а из немногочисленных развлечений выбирает лишь джаз. Вся его жизнь сосредоточена на работе — порой только та и может спасти его от тяжёлых воспоминаний и мрачных мыслей.