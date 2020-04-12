 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Microsoft случайно раскрыла дату выхода Xbox Series X Отмена E3 2020 из-за коронавируса COVID-19 — теперь официально Ghost of Tsushima — дата выхода и сюжетный трейлер Премьера шпионского триллера «007: Не время умирать» переехала с апреля на ноябрь Xbox Series X — 12 терафлопс, трассировка лучей и другие детали
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новости сериалов — лучшее за неделю
+ Обсудить
Темы
 
Дайджест
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино The Weinstein Company всё-таки обанкротилась
 
Аниме Аниме должно идти по пути Disney и Marvel
 
Игры Metro Exodus — новый трейлер и продолжение скандала с исходом в Epic Games Store
 
Кино Новый логотип студии, подарившей миру «Звёздные войны»
 
Кино Куда киновселенная DC двинется дальше?
 
Кино Глава Lucasfilm не считает девятый эпизод окончанием саги о Скайуокерах
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
 

Выйдут в апреле

13 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 СрНоль кадров в секунду (аудио)
15 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
16 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
17 ПтЕВА (аудио)
17 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
18 СбТелеовощи (аудио)
19 ВсТелеовощи (видео)
19 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
8Телеовощи – 335: Убийство по-тупому
 
24Лазер-шоу «Три дебила» – 400: Юбилей, самоизоляция и «Яга»
 
16ЕВА – 367: Реинкарнация восьмого сына гяру и динозавра в качестве главной злодейки
 
13Ноль кадров в секунду – 311: Path of Negro
 
7Телеовощи – 334: Люди без проблем
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 399: Консерваторы против либералов и няшная Аня Тейлор-Джой
 
3ЕВА – 366: Всё хорошее когда-нибудь кончается
 
4Ноль кадров в секунду – 310: Райские думы
 
 
7Телеовощи – 333: Ящерица Кластера
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru