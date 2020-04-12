Новости сериалов — лучшее за неделю

Авторы «Утиных историй» представили своих первых гомосексуальных персонажей. И обещают на этом не останавливаться.

Флороник Мен: подробный взгляд на главного злодея отменённого второго сезона «Болотной твари». Кевин Дюран успел пощеголять в образе своего мутировавшего персонажа.

Дэйн Дехаан пытается прикончить Майку Монро в трейлере триллера «Незнакомец». Премьера сериала Quibi состоится на следующей неделе.

«Космические силы» — кадры комедии со Стивом Кареллом, Джоном Малковичем и Алексеем Воробьёвым. Netflix презентует первый сезон 29 мая.

Возвращение Мэгги: в отрывке из финала 10 сезона «Ходячих мертвецов» засветилась Лорен Коэн. Правда, дата выхода 16 серии пока неизвестна.

За неполные полгода Disney+ набрал 50 млн подписчиков. Во многом благодаря выходу на международный рынок и карантину.

Netflix заказал съёмки сериала «Сладкоежка» от продюсера Роберта Дауни-младшего. Ранее экранизацией одноимённого комикса занимался Hulu.

Знакомьтесь с новыми персонажами четвёртого сезона «Последнего королевства». Любовница короля Мерсии, дочь Утреда и другие.

Второй сезон «Мёртв для меня» получил дату выхода. А также первые промо-материалы: тизер и постер.