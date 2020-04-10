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Второй сезон «Мёртв для меня» получил дату выхода

История о необычной дружбе продолжается. Потоковый сервис Netflix опубликовал постер и тизер второго сезона «Мёртв для меня». Промо-материалы сообщают, что продолжение чёрной комедии с Кристиной Эпплгейт и Линдой Карделлини выйдет 8 мая.

Основные события начинаются с того, что скверно переживающая своё вдовство Джен (Эпплгейт) знакомится с оптимистичной творческой натурой Джуди (Карделлини), тоже недавно пережившей утрату. Часто противоположности притягиваются, и женщины становятся подругами, но довольно скоро выясняется, что Джуди скрывает от Джен страшную правду, которая может навсегда разрушить её жизнь.

Сценарий пишет шоураннер сериала Лиз Фельдман («Две девицы на мели»), которая наряду с Эпплгейт, Карделлини, Уиллом Ферреллом и Адамом Маккеем числится исполнительным продюсером проекта.

Постер:

Постеры сериала «Мёртв для меня»
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