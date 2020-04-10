Сет Роген и Эван Голдберг рассказали о своём первом сериале по реальным событиям «Человек из будущего»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

На канале YouTube под названием 60 Second Docs появился забавный видеоролик, где Сет Роген и Эван Голдберг, соавторы фантастической комедии «Человек из будущего», чей третий — финальный — сезон вышел на Hulu 3 апреля, раскрыли всю правду о создании многосерийного проекта.

Особое внимание Роген и Голдберг уделили ключевому вопросу подбора актёров и достоверному отображению реальных событий, на которых основан сериал. Внимание к деталям, особенно в вопросах кастинга, не может не впечатлять.

Исполнители главных ролей Джош Хатчерсон, Элиза Куп и Дерек Уилсон проявили чудеса актёрского мастерства, воплощая на экране Джоша, Тигру и Волка из реальной жизни. Честь им и хвала.