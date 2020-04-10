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Сет Роген и Эван Голдберг рассказали о своём первом сериале по реальным событиям «Человек из будущего»

На канале YouTube под названием 60 Second Docs появился забавный видеоролик, где Сет Роген и Эван Голдберг, соавторы фантастической комедии «Человек из будущего», чей третий — финальный — сезон вышел на Hulu 3 апреля, раскрыли всю правду о создании многосерийного проекта.

Особое внимание Роген и Голдберг уделили ключевому вопросу подбора актёров и достоверному отображению реальных событий, на которых основан сериал. Внимание к деталям, особенно в вопросах кастинга, не может не впечатлять.

Исполнители главных ролей Джош Хатчерсон, Элиза Куп и Дерек Уилсон проявили чудеса актёрского мастерства, воплощая на экране Джоша, Тигру и Волка из реальной жизни. Честь им и хвала.

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