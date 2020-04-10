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Дэйн Дехаан пытается прикончить Майку Монро в трейлере триллера «Незнакомец»

Стриминговый сервис Quibi опубликовал трейлер психологического триллера «Незнакомец», где героиня Майки Монро отчаянно пытается скрыться от пристального внимания маньяка в исполнении Дэйна Дехаана.

Однажды ночью девушка-таксист Клэр (Монро) подбирает пассажира Карли (Дехаан), и пока она везёт его за город, парень признаётся, что буквально только что совершил убийство. Девушке удаётся сбежать от жуткого попутчика, но её злоключения только начинаются — психопат преследует Клэр, доводя её до безумия обещаниями скорой расправы.

Сценарист, режиссёр и продюсер сериала — Вина Суд («Убийство», «Семь секунд»). Первые эпизоды выйдут на Quibi 13 апреля.

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Видео Незнакомец
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