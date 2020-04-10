Дэйн Дехаан пытается прикончить Майку Монро в трейлере триллера «Незнакомец»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Quibi опубликовал трейлер психологического триллера «Незнакомец», где героиня Майки Монро отчаянно пытается скрыться от пристального внимания маньяка в исполнении Дэйна Дехаана.

Однажды ночью девушка-таксист Клэр (Монро) подбирает пассажира Карли (Дехаан), и пока она везёт его за город, парень признаётся, что буквально только что совершил убийство. Девушке удаётся сбежать от жуткого попутчика, но её злоключения только начинаются — психопат преследует Клэр, доводя её до безумия обещаниями скорой расправы.

Сценарист, режиссёр и продюсер сериала — Вина Суд («Убийство», «Семь секунд»). Первые эпизоды выйдут на Quibi 13 апреля.