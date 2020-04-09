За неполные полгода Disney+ набрал 50 млн подписчиков

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Компания Disney объявила о преодолении очередного значимого рубежа в работе своего потокового сервиса Disney+. С момента запуска в прошлом ноябре цифровая платформа набрала 50 млн платных подписчиков по всему миру. Если динамика сохранится, то на фоне таких достижений первоначальные планы к 2024 году достичь аудитории 60–90 млн человек выглядят достаточно скромно.

Значительному приросту аудитории в недавнем времени поспособствовал введённый в стране и мире карантин, заставляющий население куда больше времени проводить дома и тратить его изрядную часть на просмотр фильмов и сериалов. Оных у Disney+ предостаточно, в его обширную видеотеку входит разнообразный контент Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic и других брендов.

Свою не менее важную лепту внёс и поэтапный процесс запуска сервиса за пределами США. За последние две недели сервис заработал в нескольких странах Западной Европы: Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Италии, Испании, Австрии и Швейцарии. Вдобавок Disney+ запустили в Индии, что принесло сервису около 8 млн подписчиков.

Впереди у стриминговой платформы запуск в Японии и странах Латинской Америки, где присоединиться к армии подписчиков Disney+ можно будет уже в этом году.