Джуд Лоу безумствует в трейлере триллера «Третий день»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Британский вещатель Sky опубликовал трейлер психологического триллера «Третий день» с Джудом Лоу. Свежий видеоролик с новыми кадрами сохраняет заданную мартовским тизером атмосферу таинственности и тревожности. Проект, создававшийся совместно с кабельным каналом HBO, недавно сменил дату выхода — из-за карантина премьера сериала перебралась с 11 мая на осень.

Главный герой шестисерийного мини-сериала — Сэм (Лоу), в терапевтических целях отправившемся на уединённый остров, связанный с побережьем Британии единственной дорогой, периодический скрываемой приливом. Там Сэм попадает под влияние странных ритуалов и мысленно возвращается к травме из своего прошлого, со временем переставая различать реальность и фантазии.

В мини-сериале также снимаются Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Наоми Харрис, Пэдди Консидайн и другие.