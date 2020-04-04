 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новое аниме весны 2020 года Сценарием сериала про Оби-Вана Кеноби займётся продюсер «Джона Уика 3» Новости аниме — лучшее за неделю Сериал «Ведьмак» получил своего Весемира Во второй сезон «Ведьмака» наняли координатора интимных сцен
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: tvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Психологический триллер «Третий день» с Джудом Лоу лишился майской даты выхода

Недавно передвинув на осень весеннюю премьеру «Отыграть назад» с Николь Кидман, кабельный канал HBO решил аналогично поступить с другим своим мини-сериалом — психологическим триллером «Третий день» с Джудом Лоу. По причине кризисной ситуации на фоне разразившегося коронавируса старт 11 мая официально отменён. Проект обещают показать осенью, но точную дату выхода пока не сообщают.

Это история о мужчине по имени Сэм (Лоу), в терапевтических целях отправившемся на остров у берегов Британии. Вдали от большой земли он начинает испытывать на себе влияние странных островных ритуалов и мысленно возвращается к травме из своего прошлого. Граница между реальностью и фантазией стирается, а душевные метания Сэма начинают не на шутку нервировать жителей загадочного острова.

Вместе с Лоу в триллере снимаются Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Наоми Харрис, Пэдди Консидайн и другие. Срежиссировали мини-сериал Марк Манден и Филиппа Лоуторп («Корона») по сценарию Кита де Ваала, Дина О’Лофлина и Денниса Келли.

+ Обсудить
Темы
 
Третий день
 27 мартаПремьера триллера «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом отложена до осени 22 мартаМеритт Уивер и Донал Глисон бегут от самих себя в трейлере комедийного триллера «Беги» 20 мартаСтрадания Марка Руффало в трейлере семейной драмы «В этом я уверен»
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Джуд Лоу — заложник «рая» в тизере триллера «Третий день» от авторов «Утопии»
 
«Страна Лавкрафта», «Мир Дикого Запада» и многое другое в расписании HBO на 2020 год
 
Психологический триллер «Третий день» с Джудом Лоу лишился майской даты выхода

Тоже интересно

 
Кино «Человек на Луне» — новый трейлер с патриотической озвучкой
 
Кино Хоакин Феникс готов стать новым Джокером
 
Кино Голливудская ассоциация кинокритиков назвала Дени Вильнёва режиссёром десятилетия
 
Кино «12 Сильных» — трейлер
 
Кино Начало съёмок фильма «Капитан Марвел» и возвращение агента Колсона
 
Кино «(НЕ) Идеальный мужчина» — трейлер и постер романтической комедии с Егором Кридом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в апреле

6 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
7 Вт20:00ЕВА (трансляция)
8 СрНоль кадров в секунду (аудио)
8 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
9 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
10 ПтЕВА (аудио)
10 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
11 СбТелеовощи (аудио)
12 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 334: Люди без проблем
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 399: Консерваторы против либералов и няшная Аня Тейлор-Джой
 
3ЕВА – 366: Всё хорошее когда-нибудь кончается
 
4Ноль кадров в секунду – 310: Райские думы
 
 
7Телеовощи – 333: Ящерица Кластера
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 398: Cвежий Лукьяненко и легализация проституции
 
2ЕВА – 365: Озверевшее аниме
 
11Ноль кадров в секунду
 
 
6Телеовощи – 332: Кто всё испортил?
 
13Ноль кадров в секунду – 308: Заградотряд
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru