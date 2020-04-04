Психологический триллер «Третий день» с Джудом Лоу лишился майской даты выхода

Недавно передвинув на осень весеннюю премьеру «Отыграть назад» с Николь Кидман, кабельный канал HBO решил аналогично поступить с другим своим мини-сериалом — психологическим триллером «Третий день» с Джудом Лоу. По причине кризисной ситуации на фоне разразившегося коронавируса старт 11 мая официально отменён. Проект обещают показать осенью, но точную дату выхода пока не сообщают.

Это история о мужчине по имени Сэм (Лоу), в терапевтических целях отправившемся на остров у берегов Британии. Вдали от большой земли он начинает испытывать на себе влияние странных островных ритуалов и мысленно возвращается к травме из своего прошлого. Граница между реальностью и фантазией стирается, а душевные метания Сэма начинают не на шутку нервировать жителей загадочного острова.

Вместе с Лоу в триллере снимаются Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Наоми Харрис, Пэдди Консидайн и другие. Срежиссировали мини-сериал Марк Манден и Филиппа Лоуторп («Корона») по сценарию Кита де Ваала, Дина О’Лофлина и Денниса Келли.