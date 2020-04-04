Телеовощи. Выпуск 334: Люди без проблем

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:47 —
|Благодарим наших спонсоров
|03:07 —
|Новости
|31:45 —
|«Бродячая королева» (Vagrant Queen) — 1x01 (премьера)
|53:24 —
|«Мир Дикого Запада» — 3x03
|01:04:02 —
|«Письмо королю» — 1x02
|01:11:42 —
|«Звёздный путь: Пикар» — 1x10 (финал сезона)
|01:16:45 —
|«Чудотворцы» — 2x10 (финал сезона)
|01:23:20 —
|«Волшебники» — 5x13 (финал сериала)
|01:37:19 —
|«Уайтчепел» — 3x05
|01:47:23 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x12 (впечатления Михаила)
|01:55:41 —
|«Лексс» — 4x01 (впечатления Юрия и Льва)
|02:08:58 —
|Avatar: The Last Airbender – The Search, Part 3 (впечатления Льва)
|02:28:02 —
|«Полиция Парадайз» — 2x01–08 (впечатления Льва)
|02:34:43 —
|«Вавилон 5» — 2x14 (впечатления Юрия)
|02:41:09 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:10 —
|«Родина» — 8x08
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