 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Blade Runner: Enhanced Edition — анонс улучшенного переиздания культового квеста Новости аниме — лучшее за неделю Звезда «Люцифера» Том Эллис продлил контракт со студией для съёмок в шестом сезоне Новости аниме — лучшее за неделю Люди и вампиры готовятся к решающей битве в эпичном трейлере третьего сезона Castlevania
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Трейлер «50 штатов страха» Сэма Рэйми нагнетает атмосферу ужаса

Потоковый сервис Quibi опубликовал полноценный трейлер хоррор-антологии «50 штатов страха» от продюсера Сэма Рэйми («Зловещие мертвецы»). Ролик обещает жуткие истории и впечатляющий актёрский состав, а также апрельскую премьеру, но пока без точной даты.

Сериал представляет собой сборник из коротких страшных историй, в основу которых легли всевозможные городские легенды из различных уголков США. В первом сезоне снимаются Рэйчел Броснахэн, Трэвис Фиммел, Кристина Риччи, Джейкоб Баталон, Минг-На Вен, Таисса Фармига, Эйса Баттерфилд, Рори Калкин, Джон Маршалл Джонс и другие.

+ Обсудить
Темы
 
Видео 50 штатов страха
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Сериал «50 штатов страха» Сэма Рэйми пугает первым тизером
 
Трейлер «50 штатов страха» Сэма Рэйми нагнетает атмосферу ужаса

Тоже интересно

 
Кино «35 минут назад». Выпуск 1: И грянул Гром
 
Кино «Рубеж» — трейлер и дата выхода
 
Кино Джеймс Кэмерон пообещал помочь Нилу Бломкампу с «Чужими 5»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 337: Страна постиронии
 
Кино «Мэнди» — трейлер
 
Кино Диснеевский ответ «Гарри Поттеру» — первый трейлер фэнтези «Артемис Фаул»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в апреле

5 ВсТелеовощи (видео)
5 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
6 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
7 Вт20:00ЕВА (трансляция)
8 СрНоль кадров в секунду (аудио)
8 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
9 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
10 ПтЕВА (аудио)
10 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Новые выпуски подкастов

 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 399: Консерваторы против либералов и няшная Аня Тейлор-Джой
 
3ЕВА
 
 
4Ноль кадров в секунду – 310: Райские думы
 
 
7Телеовощи – 333: Ящерица Кластера
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 398: Cвежий Лукьяненко и легализация проституции
 
2ЕВА – 365: Озверевшее аниме
 
11Ноль кадров в секунду
 
 
6Телеовощи – 332: Кто всё испортил?
 
13Ноль кадров в секунду – 308: Заградотряд
 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 397: «Бладшот» и новости коронавируса
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru