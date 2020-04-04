Трейлер «50 штатов страха» Сэма Рэйми нагнетает атмосферу ужаса

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Quibi опубликовал полноценный трейлер хоррор-антологии «50 штатов страха» от продюсера Сэма Рэйми («Зловещие мертвецы»). Ролик обещает жуткие истории и впечатляющий актёрский состав, а также апрельскую премьеру, но пока без точной даты.

Сериал представляет собой сборник из коротких страшных историй, в основу которых легли всевозможные городские легенды из различных уголков США. В первом сезоне снимаются Рэйчел Броснахэн, Трэвис Фиммел, Кристина Риччи, Джейкоб Баталон, Минг-На Вен, Таисса Фармига, Эйса Баттерфилд, Рори Калкин, Джон Маршалл Джонс и другие.