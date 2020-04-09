Свежий трейлер пятого сезона «Миллиардов» обещает большую войну

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Пятый сезон «Миллиардов» обзавёлся свежим расширенным трейлером, напоминающим о появлении новых действующих лиц — Майка Принса (Кори Столл) и Кэтрин Брэнт (Джулианна Маргулис), а также обещающий большую войну между старыми и новыми противниками. Премьера свежей телеглавы состоится 3 мая на кабельном канале Showtime.

В продолжении финансовой драмы Бобби Аксельрод (Дэмиэн Льюис) и Чак Роадс (Пол Джаматти) примутся за старое, возобновив свою непримиримую вражду. В их непрекращающиеся разборки неизбежно включатся новые влиятельные лица. Перемены заставляют всех игроков проявлять гибкость и умение приспосабливаться к новым условиям, в противном случае и борьба за власть перерастёт в борьбу за выживание.

В сериале Брайана Коппельмана и Дэвида Левина также снимаются Мэгги Сифф, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн, Фрэнк Грилло и Рик Хоффман.

На прошлой неделе выяснилось, что из-за карантина пятый сезон «Миллиардов» после седьмого эпизода вынужден будет уйти на хиатус. Вторая половина сезона стартует в эфире после возобновления производства, когда у создателей появится возможность довести до ума остальные серии.