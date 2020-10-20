Джейк Джилленхол и Дени Вильнёв снова поработают вместе в мини-сериале по роману Ю Несбё для HBO

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал заказл съёмки экранизации романа «Сын» норвежского писателя Ю Несбё. Амбициозный проект объединит коллег по картинам «Пленницы» и «Враг» — актёра Джейка Джилленхола и режиссёра Дени Вильнёва. Первый сыграет в будущем сериале главную роль, второй — срежиссирует проект и выступит его исполнительным продюсером вместе с создателями «Мира Дикого Запада» Джонатаном Ноланом и Лизой Джой.

Это история о мести, события которой разворачиваются в Осло, в жестоком мире узаконенной коррупции. Главный герой — беглый преступник и наркоман Сонни Лофтхус (Джилленхол), который не помнит своего прошлого и бежит от закона навстречу неизвестному будущему.

Шоураннером мини-сериала назначена Ленор Цион («Рэй Донован», «Миллиарды»), которая наряду с Джилленхолом, Вильнёвым, Ноланом и Джой выступает исполнительным продюсером проекта.