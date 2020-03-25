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Соавтор «Рика и Морти» Джастин Ройланд представляет анимационную комедию «Солнечные противоположности»

Пару лет назад стриминговый сервис Hulu одобрил производство двух восьмисерийных сезонов анимационной чёрной комедии «Солнечные противоположности» (Solar Opposites). Создателями проекта выступили соавторы «Рика и Морти» Джастин Ройланд и Майк Макмэхан. А сегодня зрители получили возможность полюбоваться на плоды их трудов — Hulu выкатил первый тизер мультсериала, выходящего 8 мая.

Это забавная история о семье инопланетян, вынужденных бежать из своего прекрасного сверхразвитого мира в центральную Америку. Мнения о том, к лучшему такой исход событий или к худшему, в семье пришельцев основательно разделились.

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