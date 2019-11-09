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Первоисточник: hnentertainment.co Прямая ссылка на новость:
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Сценаристом сериала «Женщина-Халк» стала Джессика Гао из «Рика и Морти»

И ещё один супергеройский сериал от Marvel Studios обзавёлся главным сценаристом — к творческой команде «Женщины-Халка» для потокового сервиса Disney+ примкнула Джессика Гао, успевшая отхватить «Эмми» за работу в культовом мультсериале «Рик и Морти».

Официального синопсиса у проекта пока нет, но предполагается, что в центре внимания окажется юрист Дженнифер Уолтерс, кузина Брюса Беннера. В комиксах Женщина-Халк — зелёная великанша со впечатляющим набором сверхспособностей — временами крушит всё вокруг, не жалея и четвёртую стену. От своего знаменитого родственника она отличается тем, что, превращаясь, умудряется сохранять ясность ума и собственную личность.

Как и в случае с «Лунным Рыцарем», дата выхода мини-сериала пока остаётся тайной.

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Женщина-Халк
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