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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Канал Starz запускает в разработку сиквел сериала «Косяки»

Многосерийная драмеди Дженджи Коэн «Косяки», прожившая на канале Showtime целых восемь сезонов, получит продолжение. Кабельный канал Starz озаботился разработкой сиквела, куда вернётся исполнительница главной роли в оригинальном проекте Мэри-Луиз Паркер.

Развёрнутого синопсиса у продолжения пока нет, но известно, что повествование сосредоточится на семье промышляющей марихуаной домохозяйки Нэнси Ботвин (Паркер) спустя 10 лет после событий финального сезона.

Текстом займётся сценаристка оригинального сериала Виктория Морроу, а производственным процессом — продюсировавшая «Косяки» Lionsgate TV. Морроу значится ещё и в команде исполнительных продюсеров проекта совместно с Паркер.

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Косяки
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