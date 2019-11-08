Канал Starz запускает в разработку сиквел сериала «Косяки»

Многосерийная драмеди Дженджи Коэн «Косяки», прожившая на канале Showtime целых восемь сезонов, получит продолжение. Кабельный канал Starz озаботился разработкой сиквела, куда вернётся исполнительница главной роли в оригинальном проекте Мэри-Луиз Паркер.
Развёрнутого синопсиса у продолжения пока нет, но известно, что повествование сосредоточится на семье промышляющей марихуаной домохозяйки Нэнси Ботвин (Паркер) спустя 10 лет после событий финального сезона.
Текстом займётся сценаристка оригинального сериала Виктория Морроу, а производственным процессом — продюсировавшая «Косяки» Lionsgate TV. Морроу значится ещё и в команде исполнительных продюсеров проекта совместно с Паркер.