Канал Starz запускает в разработку сиквел сериала «Косяки»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийная драмеди Дженджи Коэн «Косяки», прожившая на канале Showtime целых восемь сезонов, получит продолжение. Кабельный канал Starz озаботился разработкой сиквела, куда вернётся исполнительница главной роли в оригинальном проекте Мэри-Луиз Паркер.

Развёрнутого синопсиса у продолжения пока нет, но известно, что повествование сосредоточится на семье промышляющей марихуаной домохозяйки Нэнси Ботвин (Паркер) спустя 10 лет после событий финального сезона.

Текстом займётся сценаристка оригинального сериала Виктория Морроу, а производственным процессом — продюсировавшая «Косяки» Lionsgate TV. Морроу значится ещё и в команде исполнительных продюсеров проекта совместно с Паркер.