 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Нил Гейман планирует второй сезон «Песочного человека» Манга «О моём перерождении в слизь» выйдет в России Шоураннер «Ведьмака» распланировала сериал на семь сезонов Новости аниме — лучшее за неделю Третьего «Человека-муравья» снимет бессменный режиссёр серии Пейтон Рид
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.radiotimes.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Нил Гейман планирует второй сезон «Песочного человека»

Потоковый сервис Netflix лишь в июле официально сообщил, что одобрил многосерийную экранизацию культового графического романа «Песочный человек», а на днях в беседе с Radio Times автор первоисточника и сценарист сериала Нил Гейман признался, что вместе с коллегами по проекту уже работает над планом продолжения.

Шоураннер Аллан Хейнберг, Дэвид Гойер и я совсем недавно завершили сценарий первого эпизода и планируем, разбираем первый и второй сезоны. Посмотрим, как всё сложится.

 
Нил Гейман, по уши в работе

Позже писатель подтвердил сообщение в своём твиттере.

Вечно обеспокоенным фанатам Гейман ещё раз пообещал, что никто не собирается изобретать велосипед и заниматься переосмыслением оригинальной истории. Вероятно, единственным крупным отступлением от первоисточника станет то, что события сериала будут разворачиваться в современной нам реальности, тогда как комикс выходил в конце прошлого века (1989–1996).

Первый сезон насчитывает 11 серий. Сюжет представляет собой насыщенную смесь современного мифа и тёмного фэнтези, где переплетаются фантазии, легенды и историческая драма. В повествовании фигурируют люди и места, в разное время так или иначе подвергшиеся влиянию Морфея. Король Снов пытается исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.

1 Обсудить
Темы
 
Песочный человек
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Netflix подтвердил разработку сериала «Песочный человек» по комиксу Нила Геймана
 
Нил Гейман пообещал, что сериал «Песочный человек» будет строго придерживаться первоисточника
 
Нил Гейман планирует второй сезон «Песочного человека»

Тоже интересно

 
FOX превратит «Славных парней» в сериал и сменит им пол
 
Кино Осмысленные реплики Кевина Файги про всё
 
Кино «Снеговик» — трейлер
 
Кино Кристиана Бэйла активно зовут в «Звёздные войны»
 
Кино Кевин Смит окропил слезами съёмочную площадку «Звёздных войн: Эпизода IX»
 
Кино Студия Universal готовит сольное кино с персонажами Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема из «Форсажа»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (видео)
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в ноябре

11 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 СрНоль кадров в секунду (аудио)
13 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
15 ПтЕВА (аудио)
15 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
16 СбТелеовощи (аудио)
17 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 378: Терминатор, Король и Сторож
 
15Ноль кадров в секунду – 289: Мы всё ещё не играли в Death Stranding
 
 
19ЕВА – 345: Влечение как вирус
 
9Телеовощи – 308: Невероятная история успеха
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 92: Церемония открытия BlizzCon 2019
 
 
9Ноль кадров в секунду – 288.1: Как потерять уважение, которого уже нет
 
37Лазер-шоу «Три дебила» – 377: «Текст» и тайна 25-го кадра
 
12ЕВА – 344: Неадекватные львы
 
14Телеовощи – 307: Немецкий мужской пёрдж
 
8Ноль кадров в секунду – 287: Сакральная цель гуся
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru