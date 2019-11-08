Нил Гейман планирует второй сезон «Песочного человека»

Потоковый сервис Netflix лишь в июле официально сообщил, что одобрил многосерийную экранизацию культового графического романа «Песочный человек», а на днях в беседе с Radio Times автор первоисточника и сценарист сериала Нил Гейман признался, что вместе с коллегами по проекту уже работает над планом продолжения.

Шоураннер Аллан Хейнберг, Дэвид Гойер и я совсем недавно завершили сценарий первого эпизода и планируем, разбираем первый и второй сезоны. Посмотрим, как всё сложится. Нил Гейман, по уши в работе

Позже писатель подтвердил сообщение в своём твиттере.

Вечно обеспокоенным фанатам Гейман ещё раз пообещал, что никто не собирается изобретать велосипед и заниматься переосмыслением оригинальной истории. Вероятно, единственным крупным отступлением от первоисточника станет то, что события сериала будут разворачиваться в современной нам реальности, тогда как комикс выходил в конце прошлого века (1989–1996).

Первый сезон насчитывает 11 серий. Сюжет представляет собой насыщенную смесь современного мифа и тёмного фэнтези, где переплетаются фантазии, легенды и историческая драма. В повествовании фигурируют люди и места, в разное время так или иначе подвергшиеся влиянию Морфея. Король Снов пытается исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.