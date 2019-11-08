«Тёмные начала» — ролик о создании деймонов

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийное эпическое фэнтези «Тёмные начала» успело стартовать на BBC и HBO, сразу порадовав рейтинговыми результатами. Свежая фичуретка от телеканала BBC рассказывает о создании крайне важных участников повествования — деймонов, которые в мире создателя литературного первоисточника Филипа Пулмана являются неизменными спутниками любого человека и несут частичку его души.

Съёмочная группа масштабной экранизации рассказывает, как деймоны оживали на экране. Процесс дорогостоящий, многоступенчатый, сложный и кропотливый, зато результат безусловно впечатляющий.