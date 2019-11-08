 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Колин Фаррелл может сыграть суперзлодея Пингвина в новом «Бэтмене» Шоураннер «Ведьмака» распланировала сериал на семь сезонов Трижды режиссёр «Голодных игр» готов снимать и приквел Diablo IV — CG-ролик, геймплейный трейлер и первые детали World of Warcraft: Shadowlands — CG-трейлер и детали нового дополнения о загробном мире
2
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Тёмные начала» — ролик о создании деймонов

Многосерийное эпическое фэнтези «Тёмные начала» успело стартовать на BBC и HBO, сразу порадовав рейтинговыми результатами. Свежая фичуретка от телеканала BBC рассказывает о создании крайне важных участников повествования — деймонов, которые в мире создателя литературного первоисточника Филипа Пулмана являются неизменными спутниками любого человека и несут частичку его души.

Съёмочная группа масштабной экранизации рассказывает, как деймоны оживали на экране. Процесс дорогостоящий, многоступенчатый, сложный и кропотливый, зато результат безусловно впечатляющий.

2 Обсудить
Темы
 
Видео Тёмные начала
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Сценарист «Тёмных начал» сравнил главную героиню с «экоактивисткой» Гретой Тунберг
 
Второй сезон «Тёмных начал» уже отснят
 
Фэнтези «Тёмные начала» отлично стартовало на BBC One

Тоже интересно

 
Кино «Эбигейл» — тизер-трейлер отечественного фэнтези
 
Игры World of Warcraft: Battle for Azeroth — CG-трейлер «Старый солдат»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Звёздные войны: Последние джедаи»
 
Кино Бесплатные кинопоказы «Капитана Марвел» гарантированы
 
Кино «Жажда смерти» — трейлер
 
Кино Мишель Родригес осознала половую ориентацию «Форсажа»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (видео)
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в ноябре

11 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 СрНоль кадров в секунду (аудио)
13 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
15 ПтЕВА (аудио)
15 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
16 СбТелеовощи (аудио)
17 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 378: Терминатор, Король и Сторож
 
15Ноль кадров в секунду – 289: Мы всё ещё не играли в Death Stranding
 
 
19ЕВА – 345: Влечение как вирус
 
9Телеовощи – 308: Невероятная история успеха
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 92: Церемония открытия BlizzCon 2019
 
 
9Ноль кадров в секунду – 288.1: Как потерять уважение, которого уже нет
 
37Лазер-шоу «Три дебила» – 377: «Текст» и тайна 25-го кадра
 
12ЕВА – 344: Неадекватные львы
 
14Телеовощи – 307: Немецкий мужской пёрдж
 
8Ноль кадров в секунду – 287: Сакральная цель гуся
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru