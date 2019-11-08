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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix ежегодно теряет $ 1,6 млрд из-за недобросовестных пользователей

В условиях ужесточившейся конкуренции в мире потоковых сервисов даже таким монстрам, как Netflix, приходится тщательнее считать деньги и выискивать способы повышения собственной эффективности. Недавнее исследование фирмы Magid выявило, что стриминг-гигант недополучает порядка $ 135 млн ежемесячно или $ 1,6 млрд в год из-за пользователей, которые делятся паролями с родственниками и друзьями. Согласно всё тем же данным, 10% подписчиков сервиса предоставляют доступ к своему аккаунту как минимум одному человеку.

Разумеется, проблема эта не нова и не может устраивать компанию, однако к её решению предполагается подойти максимально осторожно. По словам одного из боссов Грега Питерса, Netflix продолжает следить за ситуацией и искать ориентированные на интересы пользователей пути выхода из неё, однако никаких конкретных планов пока нет.

30 октября Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), куда входят представители крупнейших компаний, включая Warner Bros., Disney, Netflix, Sony, Paramount, AMC, Lionsgate, MGM и Amazon, анонсировал создание рабочей группы по вопросу уменьшения неавторизованного доступа к контенту. По информации инсайдера, никаких мер в отношении пользователей, делящихся паролями, приниматься не будет. Вместо этого рассматриваются технологические возможности ограничения числа устройств, с которых можно одновременно пользоваться сервисом в рамках одного аккаунта.

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Жучка-Призрак
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+107

недополучает порядка $ 135 млн ежемесячно или $ 1,6 млрд в год из-за пользователей, которые делятся паролями с родственниками и друзьями. Согласно всё тем же данным, 10% подписчиков сервиса предоставляют доступ к своему аккаунту как минимум одному человеку.

Совести у людей нет. Как не стыдно!

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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