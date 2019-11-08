«Мандалорец» — экшен-тизер фантастического боевика

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Disney+ продолжает осыпать зрителей дарами в виде новых промо-материалов сериала «Мандалорец». В сети появился свежий экшен-тизер с новыми кадрами, напоминающий, что до премьеры космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони остаются считаные дни.

Восьмисерийные приключения одинокого стрелка-мандалорца (Педро Паскаль) на дальних рубежах галактики начнутся 12 ноября. Первый игровой сериал по вселенной «Звёздных войн» сосредоточится на смутных временах разрухи и хаоса после падения Империи и расскажет, как жилось обитателям дальних рубежей, куда власть Новой Республики не распространялась.