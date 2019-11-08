Сценаристы «Очень странных дел» раскрыли название первого эпизода четвёртого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сценаристы многосерийного хита «Очень странные дела» расщедрились ради фанатов, опубликовав в своём официальном твиттере фотографию титульного листа сценария первого эпизода четвёртого сезона.

looking for new members... are you in? pic.twitter.com/P1xAWNUPss — Stranger Writers (@strangerwriters) November 7, 2019

Поклонники комиксов тут же догадались, что название написанной братьями Дафферами серии Chapter One: The Hellfire Club служит отсылкой к названию команды марвеловских злодеев, воевавших с супергероями из Людей Икс. Как всё это соотносится с сюжетом продолжения мистического триллера, никто, конечно же, не раскрывает.

Съёмки четвёртого сезона, предположительно, начнутся в январе, а завершатся в конце лета, поэтому зрителям, ожидающим продолжения истории, почти наверняка придётся терпеть до 2021 года.

А потоковый сервис Netflix между тем расщедрился на два других видеоролика, состоящих из неудавшихся дублей первого и второго сезонов.

Первый сезон:

Второй сезон: