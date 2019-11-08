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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Сценаристы «Очень странных дел» раскрыли название первого эпизода четвёртого сезона

Сценаристы многосерийного хита «Очень странные дела» расщедрились ради фанатов, опубликовав в своём официальном твиттере фотографию титульного листа сценария первого эпизода четвёртого сезона.

Поклонники комиксов тут же догадались, что название написанной братьями Дафферами серии Chapter One: The Hellfire Club служит отсылкой к названию команды марвеловских злодеев, воевавших с супергероями из Людей Икс. Как всё это соотносится с сюжетом продолжения мистического триллера, никто, конечно же, не раскрывает.

Съёмки четвёртого сезона, предположительно, начнутся в январе, а завершатся в конце лета, поэтому зрителям, ожидающим продолжения истории, почти наверняка придётся терпеть до 2021 года.

А потоковый сервис Netflix между тем расщедрился на два других видеоролика, состоящих из неудавшихся дублей первого и второго сезонов.

Первый сезон:

Второй сезон:

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Темы
 
Видео Очень странные дела
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