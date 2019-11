Сценаристы «Очень странных дел» раскрыли название первого эпизода четвёртого сезона

Сценаристы многосерийного хита «Очень странные дела» расщедрились ради фанатов, опубликовав в своём официальном твиттере фотографию титульного листа сценария первого эпизода четвёртого сезона.

looking for new members... are you in? pic.twitter.com/P1xAWNUPss