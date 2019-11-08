Сериал «Локи» тоже связан с «Доктором Стрэнджем 2»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Глава всего марвеловского Кевин Файги впервые рассказал, что сюжет фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» будет связан с ещё одним сериалом, который выйдет на потоковом сервисе Disney+.

Ещё один, как оказывается, «Локи». Ну а первый — «ВандаВижн».

Если ранее было известно, что Элизабет Олсен снимется в «Стрэндже 2», то про Тома Хиддлстона пока ничего не говорят. Напомним, что Локи из «Мстителей: Финала», стырив тессеракт, переместился в сериальную вселенную Marvel.

«Локи» выйдет весной 2021 года. Ожидается, что скандинавский трикстер будет безобразничать, навещая ключевые исторические события.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» продают под видом первого ужастика. Бенедикт Камбербэтч опять сыграет верховного мага. Режиссёр первого фильма Скотт Дерриксон вернётся на сиквел. Стрэндж и Локи встречались во время событий «Тора: Рагнарёка», но новый Локи этого не должен помнить.

Премьера фильма намечена на 7 мая 2021-го.