 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
CBS TV Studios готовит сериал «Зорро» с женщиной в главной роли «Новый Папа» — тизер-трейлер продолжения «Молодого Папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем Второй сезон «Тёмных начал» уже отснят USA Network попрощался с сериалом «Пирсон» после первого сезона Шон Бин получил роль в технотриллере «Сквозь снег»
8
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Сериал «Локи» тоже связан с «Доктором Стрэнджем 2»

Глава всего марвеловского Кевин Файги впервые рассказал, что сюжет фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» будет связан с ещё одним сериалом, который выйдет на потоковом сервисе Disney+.

Ещё один, как оказывается, «Локи». Ну а первый — «ВандаВижн».

Если ранее было известно, что Элизабет Олсен снимется в «Стрэндже 2», то про Тома Хиддлстона пока ничего не говорят. Напомним, что Локи из «Мстителей: Финала», стырив тессеракт, переместился в сериальную вселенную Marvel.

«Локи» выйдет весной 2021 года. Ожидается, что скандинавский трикстер будет безобразничать, навещая ключевые исторические события.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» продают под видом первого ужастика. Бенедикт Камбербэтч опять сыграет верховного мага. Режиссёр первого фильма Скотт Дерриксон вернётся на сиквел. Стрэндж и Локи встречались во время событий «Тора: Рагнарёка», но новый Локи этого не должен помнить.

Премьера фильма намечена на 7 мая 2021-го.

8 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Майкл Джаккино стал композитором нового «Бэтмена»
 
Сериал «Локи» тоже связан с «Доктором Стрэнджем 2»
 
Сценарием «Доктора Стрэнджа 2» займётся автор ужастиков

Тоже интересно

 
Дж. Дж. Абрамс снимет «Звёздные войны: Эпизод IX» и задержит премьеру на шесть месяцев
 
Стивен Кинг хочет, чтобы вторая часть «Тёмной башни» была с рейтингом R
 
«Конг: Остров черепа» — финальный трейлер
 
«Хроники хищных городов» и «Удивительный мир Марвена» испортили Рождество студии Universal
 
«Терминатор: Тёмные судьбы» — ролик о съёмках с презентации на Comic-Con
 
Сериалы «Утиные истории» — дата выхода и ролик с открывающими титрами
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (видео)
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в ноябре

11 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 СрНоль кадров в секунду (аудио)
13 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
15 ПтЕВА (аудио)
15 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
16 СбТелеовощи (аудио)
17 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 378: Терминатор, Король и Сторож
 
15Ноль кадров в секунду – 289: Мы всё ещё не играли в Death Stranding
 
 
19ЕВА – 345: Влечение как вирус
 
9Телеовощи – 308: Невероятная история успеха
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 92: Церемония открытия BlizzCon 2019
 
 
9Ноль кадров в секунду – 288.1: Как потерять уважение, которого уже нет
 
37Лазер-шоу «Три дебила» – 377: «Текст» и тайна 25-го кадра
 
12ЕВА – 344: Неадекватные львы
 
14Телеовощи – 307: Немецкий мужской пёрдж
 
8Ноль кадров в секунду – 287: Сакральная цель гуся
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru