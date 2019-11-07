Карл Урбан рассказал, когда выйдет второй сезон «Пацанов»

Столь горячо ожидаемый всеми без исключения ценителями жанра сериал-открытие нынешнего телевизионного сезона «Пацаны» вернётся на экраны ещё не скоро — лишь в середине следующего года. То, что все и так знали, рассказал Карл Урбан, поделившись кадром с коллегами по площадке по случаю завершения съёмок.

В продолжении экранизации комикса Гарта Энниса снялись также Джек Куэйд, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд и Нэйтан Митчелл, плюс примкнувшие к старожилам Ая Кэш, Горан Вишнич и Клаудия Думит.