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Карл Урбан рассказал, когда выйдет второй сезон «Пацанов»

Столь горячо ожидаемый всеми без исключения ценителями жанра сериал-открытие нынешнего телевизионного сезона «Пацаны» вернётся на экраны ещё не скоро — лишь в середине следующего года. То, что все и так знали, рассказал Карл Урбан, поделившись кадром с коллегами по площадке по случаю завершения съёмок.

Карл Урбан рассказал, когда выйдет второй сезон «Пацанов»

В продолжении экранизации комикса Гарта Энниса снялись также Джек Куэйд, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд и Нэйтан Митчелл, плюс примкнувшие к старожилам Ая Кэш, Горан Вишнич и Клаудия Думит.

17 Обсудить
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Галерея Пацаны
 
dimavalia
Лучший комментарий
+33

Очень жду. А еще хочется спросить у всея, почему у меня все сайты грузятся за мгновение а КГ по полминуты? Если что у меня опера
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