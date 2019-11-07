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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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The CW снимет ребут сериала «Кунг-фу» с главным женским персонажем

Прошлой осенью канал FOX собирался снимать «Кунг-фу» с женщиной в главной роли — сиквел одноимённого сериала 70-х с Дэвидом Кэррадайном. Но у FOX так ничего с проектом и не получилось, и тогда на арену вышел The CW вместе с фонтанирующим проектами Грегом Берланти. У этих точно всё получится.

Оригинальный сериал рассказывал о приключениях шаолиньского монаха Квай Ченг Кейна (Кэррадайн) в его путешествии по Дикому Западу в поисках брата.

The CW снимет многосерийный ребут о молодой китаянке из современных США, которая под влиянием экзистенциального кризиса бросает колледж и в поисках ответов на вопросы отправляется в уединённый монастырь в Китае. Но вернувшись, она обнаруживает, что её родной город погряз в коррупции и прочей преступности, с которыми девушка решает бороться при помощи боевых искусств, изученных ею в монастыре. А ещё героине предстоит расправиться с охотящимся на неё таинственным убийцей, прикончившим её наставника.

Сценарий напишет Кристина М. Ким («Слепое пятно»). Производством по-прежнему руководит Warner Bros. TV.

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Темы
 
Кунг-фу
 
departed1984
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