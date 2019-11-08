Русе Болтон из «Игры престолов» перебрался в мир «Колеса времени»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Согласно сообщению официального Twitter-аккаунта сериала, актёрский состав эпического фэнтези «Колесо времени» пополнил не понаслышке знакомый с жанром Майкл Макэлхаттон, сыгравший Русе Болтона в «Игре престолов».

Актёр сыграет Тэма ал’Тора, приёмного отца главного героя Ранда ал’Тора. Тэм — опытный, закалённый в битвах боец, мастерски владеющий мечом и луком.

Экранизация знаменитой книжной серии Роберта Джордана рассказывает о Морейн Дамодред (Розамунд Пайк) из могущественного женского ордена Айз Седай, отправившейся в опасное путешествие с необычными спутниками. Морейн верит, что один из них — воплощение великого человека, которому пророчеством уготована особая судьба — спасти или погубить человечество.

В проекте потокового сервиса Amazon также снимаются Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд и Йоша Страдовски. Сценарий написал шоураннер Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»), режиссирует Ута Бризвитц («Мир Дикого Запада»).