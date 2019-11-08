 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Джокер» стал самым прибыльным кинокомиксом в истории Манга «О моём перерождении в слизь» выйдет в России «Прислуга» — жуткий трейлер психологического триллера М. Найта Шьямалана Ненависть фанатов вдохновила режиссёра «Последних джедаев» в работе над картиной «Достать ножи» World of Warcraft: Shadowlands — CG-трейлер и детали нового дополнения о загробном мире
14
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Видеть» — расширенный ролик о создании фантастического эпика

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил расширенный ролик о создании фантастического эпика «Видеть» с Джейсоном Момоа. Первые эпизоды сериала, над которым работали Стивен Найт («Острые козырьки») и режиссёр Фрэнсис Лоуренс («Я — легенда»), вышли на цифровой платформе 1 ноября.

Создатели подробно рассказывают, как воплощалась на экране концепция постапокалиптического мира, населённого ослепшим человечеством. На съёмочной площадке постоянно присутствовали слепые консультанты, помогавшие продумывать способы общения племён нового мира, их боевые навыки, особенности ремёсел и быта, общее понимание мира.

«Видеть» рассказывает об остатках человечества, перенёсших кошмарную эпидемию и живущих в новой реальности, к которой сумели приспособиться за годы слепоты. Спустя несколько веков после апокалипсиса на свет появляются зрячие близнецы. Их отец, бесстрашный воин Баба Восс (Момоа), должен защитить своё племя от могущественной королевы, приказавшей разыскать и доставить к ней зрячих детей.

14 Обсудить
Темы
 
Видео Видеть
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Ведьмак» — трейлер фэнтези-саги по романам Анджея Сапковского
 
Сценарист «Тёмных начал» сравнил главную героиню с «экоактивисткой» Гретой Тунберг
 
Кино «Звёздные войны» лишились шоураннеров «Игры престолов»

Тоже интересно

 
Syfy оставил «Тёмную материю» без четвёртого сезона
 
Кино «Kingsman: Золотое кольцо» — трейлер
 
«Игра престолов»: огромный ляп и звёздные камео, которые вы могли не заметить
 
Телеовощи. Выпуск 253: Взаимовыгодное сотрудничество
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 266: Самый смелый фак
 
КиноИгры Первый кадр из экранизации игры Monster Hunter
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (видео)
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в ноябре

11 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 СрНоль кадров в секунду (аудио)
13 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
15 ПтЕВА (аудио)
15 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
16 СбТелеовощи (аудио)
17 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 378: Терминатор, Король и Сторож
 
15Ноль кадров в секунду – 289: Мы всё ещё не играли в Death Stranding
 
 
19ЕВА – 345: Влечение как вирус
 
9Телеовощи – 308: Невероятная история успеха
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 92: Церемония открытия BlizzCon 2019
 
 
9Ноль кадров в секунду – 288.1: Как потерять уважение, которого уже нет
 
37Лазер-шоу «Три дебила» – 377: «Текст» и тайна 25-го кадра
 
12ЕВА – 344: Неадекватные львы
 
14Телеовощи – 307: Немецкий мужской пёрдж
 
8Ноль кадров в секунду – 287: Сакральная цель гуся
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru