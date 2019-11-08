«Видеть» — расширенный ролик о создании фантастического эпика

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил расширенный ролик о создании фантастического эпика «Видеть» с Джейсоном Момоа. Первые эпизоды сериала, над которым работали Стивен Найт («Острые козырьки») и режиссёр Фрэнсис Лоуренс («Я — легенда»), вышли на цифровой платформе 1 ноября.

Создатели подробно рассказывают, как воплощалась на экране концепция постапокалиптического мира, населённого ослепшим человечеством. На съёмочной площадке постоянно присутствовали слепые консультанты, помогавшие продумывать способы общения племён нового мира, их боевые навыки, особенности ремёсел и быта, общее понимание мира.

«Видеть» рассказывает об остатках человечества, перенёсших кошмарную эпидемию и живущих в новой реальности, к которой сумели приспособиться за годы слепоты. Спустя несколько веков после апокалипсиса на свет появляются зрячие близнецы. Их отец, бесстрашный воин Баба Восс (Момоа), должен защитить своё племя от могущественной королевы, приказавшей разыскать и доставить к ней зрячих детей.