Apple TV+ официально продлил четыре своих сериала

Запущенный на прошлой неделе потоковый сервис Apple TV+ остался настолько доволен получившимся стартом, что на радостях оформил официальное продление ещё трём своим оригинальным проектам: фантастическому эпику с Джейсоном Момоа «Видеть», драмеди «Дикинсон» с Хейли Стайнфелд и космодраме «Для всего человечества». На деле же всем им по-тихому был дан зелёный свет месяцами ранее, а съёмки продолжений уже в самом разгаре. Что касается «Утреннего шоу» с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, то оно получило заказ сразу на два сезона ещё в 2017 году.

Так или иначе, источники сообщают, что старт нового потокового сервиса и правда вышел выдающимся и тот сумел привлечь миллионы пользователей уже в день запуска. Причём зрительская активность за первый уикенд выросла в десятки раз, и руководство довольно показателями всех своих новичков. Чего нельзя сказать о критиках, принявших все четыре проекта весьма прохладно, но отдавших большее предпочтение сериалам «Дикинсон» и «Для всего человечества».

А совсем скоро стартуют ещё две горячо ожидаемые новинки: психологический триллер «Прислуга» М. Найта Шьямалана (28 ноября) и детективный сериал «По правде говоря» с Аароном Полом и Лиззи Каплан (6 декабря).