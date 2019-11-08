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Первоисточники: comicbook.comwww.cinemablend.com Прямая ссылка на новость:
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У второго сезона «Пацанов» возникли сложности со съёмками кровавой сцены в Торонто

На днях съёмочная группа чёрной комедии «Пацаны» столкнулась с кое-какими сложностями в ходе производственного процесса. Съёмки в Торонто пришлось на некоторое время приостановить, чтобы найти другое место для постановки одной экшен-сцены. Предыдущая локация, как выяснилось, крайне неподходящее для этого место.

Издание Toronto Sun сообщает, что на площади Мела Ластмана планировали снять особо жестокую и кровавую сцену с массовой бойней, учинённой кем-то из супергеройской «Семёрки». Производственная команда, как оказалось, не учла, что с прошлого года площадь является мемориальным местом, где чтят память жертв произошедшего прошлой весной теракта с участием фургона. Трагедия повлекла за собой гибель 10 горожан.

Представитель городского совета Торонто Джон Филион заявил о недопустимости запланированных съёмок, тем более что власти уже получили жалобы от обеспокоенных горожан. Филион пояснил, что в соседних зданиях до сих пор работают люди, ставшие свидетелями страшного ДТП и всё ещё от него не оправившиеся.

Для людей это будет всё равно что пережить случившееся заново. Даже думать о [съёмках в этом месте] значит проявлять неуважение. Если бы никто ничего и не увидел, это всё равно было бы неуважением [к памяти погибших]. Думаю, они просто не подумали об этом.

Учитывая щекотливость ситуации, продюсеры проекта и не подумали настаивать на своём, приостановив производство. Городские власти уже работают совместно со съёмочной группой над тем, чтобы в ближайшее время подыскать подходящую замену прежней локации. Вряд ли эта ситуация серьёзно отразится на прежних планах Amazon выпустить второй сезон боевика в середине следующего года.

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Темы
 
Пацаны
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