Съёмки экранизации Halo начнутся в этом месяце

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Официальный твиттер фантастического боевика Halo от кабельного канала Showtime опубликовал первое фото основного актёрского состава многосерийной экранизации культовой игровой серии. Помимо этого в твите сообщается, что сценарная читка завершена и что проект в этом месяце отправляется на съёмки. Как сообщалось ранее, проходить они будут в Будапеште.

The cast is assembled. The table reads are complete. Production on the @Showtime Halo series is about to begin! pic.twitter.com/KNrPLYx260 — Halo on Showtime (@SHO_Halo) November 8, 2019

В 10-серийной постановке задействованы Пабло Шрайбер, Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди и не так давно примкнувшие к касту Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани.

События фантастического экшена развернутся в XXVI веке, где люди воюют с союзом инопланетных рас. Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество проигрывает в неравной борьбе за выживание. Последней надеждой становится программа по созданию сверхлюдей-спартанцев, которые в состоянии переломить ход войны.

Шоураннерами сериала выступают Стивен Кэйн («Последний корабль») и сценарист проекта Кайл Киллен («Пробуждение»). Производством занимаются Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV. Премьеру планируют в первой четверти 2021 года.