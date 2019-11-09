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Первоисточник: hnentertainment.co Прямая ссылка на новость:
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Съёмки экранизации Halo начнутся в этом месяце

Официальный твиттер фантастического боевика Halo от кабельного канала Showtime опубликовал первое фото основного актёрского состава многосерийной экранизации культовой игровой серии. Помимо этого в твите сообщается, что сценарная читка завершена и что проект в этом месяце отправляется на съёмки. Как сообщалось ранее, проходить они будут в Будапеште.

В 10-серийной постановке задействованы Пабло Шрайбер, Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди и не так давно примкнувшие к касту Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани.

События фантастического экшена развернутся в XXVI веке, где люди воюют с союзом инопланетных рас. Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество проигрывает в неравной борьбе за выживание. Последней надеждой становится программа по созданию сверхлюдей-спартанцев, которые в состоянии переломить ход войны.

Шоураннерами сериала выступают Стивен Кэйн («Последний корабль») и сценарист проекта Кайл Киллен («Пробуждение»). Производством занимаются Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV. Премьеру планируют в первой четверти 2021 года.

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Halo
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