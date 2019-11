Съёмки экранизации Halo начнутся в этом месяце

Официальный твиттер фантастического боевика Halo от кабельного канала Showtime опубликовал первое фото основного актёрского состава многосерийной экранизации культовой игровой серии. Помимо этого в твите сообщается, что сценарная читка завершена и что проект в этом месяце отправляется на съёмки. Как сообщалось ранее, проходить они будут в Будапеште.

The cast is assembled. The table reads are complete. Production on the @Showtime Halo series is about to begin! pic.twitter.com/KNrPLYx260