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Трейлер «Доктора Кто» закидали минусами на YouTube

Вышедший на прошлой неделе трейлер нового сезона «Доктора Кто» от шоураннера Рассела Т. Дэвиса, которого вернули во франчайз в роли его спасителя, судя по всему, не настраивает поклонников сериала на оптимизм. Во всяком случае, на это прозрачно намекают оценки промо-ролика, опубликованного на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Disney+.

Трейлер новой главы приключений Доктора Кто в исполнении Шути Гатвы и его нынешней компаньонки, которую очень недолго играет Милли Гибсон, за пять дней собрал 17 тыс. лайков и 15 тыс. дизлайков. Интересно, откуда же столько скептицизма...

Премьера новых эпизодов состоится 10 мая.

Теги
ВидеоДоктор Кто
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Источник фотографий: Depositphotos

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