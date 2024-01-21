Спутницу «Доктора Кто» заменят после одного сезона

Пятнадцатый Доктор в исполнении Шути Гатвы ещё не успел полноправно вступить в свои права новым сезоном, а сериал уже настигли первые потери. Четырнадцатый (по хронологии ньюскула) сезон «Доктора Кто» станет первым и единственным для Милли Гибсон, актрисы, сыгравшей очередную спутницу Повелителя времени по имени Руби Сандей. Так что не спешите, немногочисленные оставшиеся поклонники, прикипать к новой героине — участь её уже предрешена и печальна.

По информации Variety, в пятнадцатом сезоне, съёмки которого идут на данный момент, ставшее внезапно вакантным место займёт актриса Варада Сету, знакомая зрителям по роли повстанца Синты Кас из сериала «Андор». Помимо этого она успела засветиться в небольшой роли в блокбастере «Мир Юрского периода: Господство» и появлялась в британском сериале «Ответный удар» о буднях подразделения военной разведки. В любом случае, целесообразность и равноценность замены на общем фоне происходящего с сериалом последние годы не так уж и важна.

Шути Гатва также вернётся к роли последнего представителя планеты Галлифрей в 2025 году — пока что запланировано два сезона с ним. Пятнадцатый уже дебютировал в специальном рождественском эпизоде «Церковь на Руби-роуд». Полноценный 14 сезон с ним стартует в мае 2024 года.