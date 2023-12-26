The Beatles и инопланетяне в свежем тизере нового «Доктора Кто»

Хотите вы того или нет, но Пятнадцатый Доктор неумолимо приближается. Шути Гатва уже дебютировал в этой роли в спецэпизоде «Смешок», а в следующем году выйдет полноценный сезон «Доктора Кто» с ним в главной роли. В честь такого дела телеканал BBC опубликовал новый тизер.

В ролике засветился не только знаменитый галлифренианец, но и его новая спутница Руби Сандей в исполнении Милли Гибсон. Помимо главных героев и незаменимой синей телефонной будки с позывным ТАРДИС, тизер представляет ещё несколько любопытных моментов. Среди них инопланетяне жуткого вида и наверняка мерзких намерений и различные исторические эпохи. И если во времена The Beatles, которые в полном составе также засветились в кадре, чернокожий Доктор в стильном костюме ещё худо-бедно смотрится, но будучи гостем на балу у аристократии и знати уже вызывает вопрос. Но можно не сомневаться, что неудобные вопросы толерантные создатели как-нибудь обойдут.

Аккурат на Рождество вышел первый собственный эпизод Шути Гатвы в качестве Доктора под названием «Церковь на Руби-роуд». Премьера сезона запланирована на май 2024 года.