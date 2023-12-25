Супергероиня из альтернативных 40-х в тизере фэнтези «Иные»

Порой мир преступно недооценивает силу женского голоса. Среди первых сериальных премьер нового года окажется отечественное фэнтези с уклоном в альтернативную историю «Иные». Сериал по мотивам одноимённого романа Александры Яковлевой стартует на «Кинопоиске» 25 января.

И, кажется, автор литературного первоисточника сходу прозрачно намекнула, с кем зрителям придётся иметь дело, так охарактеризовав главную героиню сюжета:

Аня проходит череду абьюзивных взаимоотношений — с мужчинами, родственниками, государственной машиной, но все эти отношения не ломают, а наоборот закаляют, высекают из неё совсем иную женщину.

На дворе абьюзивные 40-е. Пытаясь спасти брата, юная жительница Ленинграда Аня силой голоса отбрасывает с пути грузовик и трамвай. Оказывается, девушка из Иных — людей, рождённых с особым даром. На сверхспособную героиню открывает охоту таинственный иностранец Нойманн и тем самым развязывает самую масштабную войну в истории человечества.