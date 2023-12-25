Телеовощи. Выпуск 528: От проверенных дилеров

Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|01:15 —
|Отвечаем на комментарии
|17:40 —
|Oбeзьянкa-киллep вернётся во втором сезоне «Хит-Манки»
|21:37 —
|«Бандитский Петербург» получит продолжение «20 лет спустя»
|31:18 —
|«Воин» закрыт после трёх сезонов
|37:05 —
|Warhammer 40,000 набирает «элитных» сценаристов
|50:59 —
|Стартовали съёмки сериала о музыкальной группе «Комбинация»
|01:01:31 —
|«Перси Джексон и Олимпийцы» (Percy Jackson and the Olympians) — 1x01
|01:11:20 —
|«Джек Ричер» — 2x01—03
|01:29:57 —
|«Медленные лошади» — 3x05
|01:35:00 —
|«Монарх: Наследие монстров» — 1x06
|01:37:39 —
|«Хильда» — 3x02
|01:48:11 —
|«Рик и Морти» — 7x10 (финал сезона)
|01:54:44 —
|«Десятое королевство» — 1x04
|02:04:17 —
|«Гоморра» — 1x07
|02:13:10 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x17
|02:22:57 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x12
|02:30:28 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 11x04
|02:37:01 —
|«Задача трёх тел» — 1x16
|02:44:54 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: