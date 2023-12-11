Телеовощи. Выпуск 526: Вштыренный таймсексуал

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|01:49 —
|Тизер-трейлер сериала по игре Fallout
|09:39 —
|Мрачный тизер-трейлер четвёртого сезона «Пацанов»
|24:41 —
|Почему мы не смотрим «Слово пацана»
|39:33 —
|«Ричер» продлён на третий сезон
|43:43 —
|Тизер второго сезона «Дома Дракона»
|44:50 —
|Мастер Чиф возвращается в тизере второго сезона Halo
|50:28 —
|Новый трейлер четвёртого сезона «Настоящего детектива»
|53:56 —
|«Основание» по Айзеку Азимову продлено на третий сезон
|55:52 —
|Для «13 клинической» снимают приквел с Павлом Прилучным
|59:48 —
|«Медленные лошади» — 3x01—03
|01:10:48 —
|Доктор Кто теперь гей
|01:23:00 —
|«Монарх: Наследие монстров» — 1x04
|01:26:23 —
|«Маяк 23» — 1x05
|01:27:52 —
|«Рик и Морти» — 7x08
|01:28:48 —
|«Голяк» — 5x08 (финал сезона)
|01:34:51 —
|«Десятое королевство» — 1x03
|01:43:08 —
|«Гоморра» — 1x05
|01:53:59 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x15
|02:06:18 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x10
|02:17:01 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 11x02
|02:22:07 —
|«Задача трёх тел» — 1x14
|02:28:06 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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