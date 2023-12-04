Телеовощи. Выпуск 525: Цыганский барбершоп

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Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:49 —
|Колдунья Кэтрин Хан в первом ролике к «Агате: Дневникам Даркхолда»
|11:40 —
|В сериале «Чужой» снимется Тимоти Олифант
|16:17 —
|Первые кадры сериала Fallout
|23:09 —
|Трейлер сериала «Третий лишний»
|25:17 —
|Мексиканские «Пацаны» — в разработке ещё один спин-офф сериала
|32:47 —
|«Цербер» — 1x01
|43:48 —
|«Медленные лошади» — 3x01—02
|54:15 —
|«Монарх: Наследие монстров» — 1x03
|01:00:41 —
|«Маяк 23» — 1x04
|01:03:39 —
|«Непобедимый» — 2x04
|01:17:31 —
|«Рик и Морти» — 7x07
|01:21:42 —
|«Голяк» — 5x07
|01:28:51 —
|«Десятое королевство» — 1x02
|01:42:00 —
|«Гоморра» — 1x04
|01:50:04 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x14
|02:02:49 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x09
|02:08:08 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 11x01
|02:14:06 —
|«Задача трёх тел» — 1x13
|02:21:19 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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