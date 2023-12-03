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«„Монарх“: Наследие монстров» показал свежий трейлер с новыми реликтами

Сериал по монструозной вселенной Конга и Годзиллы на мелочи не разменивается и готов это доказать — стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал свежий трейлер фантастической экшен-драмы «„Монарх“: Наследие монстров», прозрачно намекающий на то, что далеко не исчерпал лимит кадров с гигантскими чудовищами.

Героям ещё только предстоит разобраться со своими семейным наследием и ролью в нём таинственной организации «Монарх», изучающей обитателей Полой Земли. И помогает им в этом бывший военный Ли Шоу (Курт Расселл), стоявший у истоков всего, с чем приходится сталкиваться современному человечеству.

Теги
Видео„Монарх“: Наследие монстров
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Источник фотографий: Depositphotos

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