«„Монарх“: Наследие монстров» показал свежий трейлер с новыми реликтами

Сериал по монструозной вселенной Конга и Годзиллы на мелочи не разменивается и готов это доказать — стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал свежий трейлер фантастической экшен-драмы «„Монарх“: Наследие монстров», прозрачно намекающий на то, что далеко не исчерпал лимит кадров с гигантскими чудовищами.

Героям ещё только предстоит разобраться со своими семейным наследием и ролью в нём таинственной организации «Монарх», изучающей обитателей Полой Земли. И помогает им в этом бывший военный Ли Шоу (Курт Расселл), стоявший у истоков всего, с чем приходится сталкиваться современному человечеству.