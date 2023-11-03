Курт Рассел и Годзилла — как легенды вписались в сериал «Монарх: Наследие монстров»

Расширяем вселенную культовых монстров. Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил информативный ролик о создании сериала «Монарх: Наследие монстров», призванного органично дополнить знаменитый франчайз. Как проект с этим будет справляться, начнём узнать с 17 ноября.

В видеоролике творческая команда во главе с Куртом Расселлом, Уайаттом Расселлом и шоураннерами масштабной фантастической драмы рассказывает о своей работе над проектом.

В центре сериала, напомним, деятельность «Монарха» — тайной организации, наблюдающей за древними монстрами.