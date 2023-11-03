 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ИП Дьяков В.А, ИНН 711504980780, ЕРИР #a-24825

Токен: 4CQwVszH9pUnJiKXcAL

   
Kopoлeвa кceнoмopфoв нe пocпeвaeт зa клoнoм Pипли в peлизнoм тpeйлepe Dead by Daylight — Alien Пepвыe oцeнки фильмa «Mиccия нeвыпoлнимa 7» пoявилиcь нa Rotten Tomatoes Джoн Xэм дeлaeт пpeдлoжeниe Джeннифep Эниcтoн в тpeйлepe тpeтьeгo ceзoнa «Утpeннeгo шoy» «Я этого не делал» — Николас Кейдж рассказал, как на самом деле сыграл Супермена во «Флэше» Бpи Лapcoн и Имaн Beллaни пoкaзывaют yнылый экшeн «Kaпитaнa Mapвeлa 2» (видeo)
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
531

Курт Рассел и Годзилла — как легенды вписались в сериал «Монарх: Наследие монстров»

Расширяем вселенную культовых монстров. Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил информативный ролик о создании сериала «Монарх: Наследие монстров», призванного органично дополнить знаменитый франчайз. Как проект с этим будет справляться, начнём узнать с 17 ноября.

В видеоролике творческая команда во главе с Куртом Расселлом, Уайаттом Расселлом и шоураннерами масштабной фантастической драмы рассказывает о своей работе над проектом.

В центре сериала, напомним, деятельность «Монарха» — тайной организации, наблюдающей за древними монстрами.

Теги
ВидеоМонарх: Наследие монстров
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

2Пepвыe oтзывы нa «Moнapxa: Hacлeдиe мoнcтpoв» пoявилиcь нa Rotten Tomatoes 7Гpeбeнь Гoдзиллы и людишки нa пocтepe cepиaлa «Moнapx: Hacлeдиe мoнcтpoв» 11Kypт Pacceлл и гигaнтcкиe чyдoвищa в эпичнoм тpeйлepe «Moнapxa: Hacлeдия мoнcтpoв»

Тоже интересно

14Ceйчac бaxнeм! Xoaкин Фeникc нa нoвoм кaдpe «Haпoлeoнa» 0«Eдa пoдзeмeлья» — тpeйлep кyлинapнoгo фэнтeзи-aнимe пpo выживaниe в лaбиpинтe 0Meмeтичный pиcyнoк Kaпитaнa Aмepики oт coздaтeля Дэдпyлa пpoдaдyт нa ayкциoнe 0Peцeнзия и oтзывы нa игpy Remnant 2 0Дядя Aйpo и oxoтницa зa гoлoвaми Джyн cтaнyт глaвными гepoями в нoвoм кoмикce пo мoтивaм мyльтcepиaлa «Aвaтap: Лeгeндa oб Aaнгe»

Далее на КГ

6
Окровавленный Кингпин в первом трейлере нового сериала Marvel
 2
Создатель cериала «Настоящий детектив» перенесёт тему оккультизма в полнометражный ужастик
 4
Дженна Ортега собьёт единорога под музыку Джона Карпентера
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 592: «Продавцы боли», экранизация Five Nights at Freddy's, новый «Изгоняющий дьявола»
 0
Опубликован эндинг без титров выходящего на Netflix в ноябре аниме «Oммёдзи»
 0
«Xиpypг Элизe» — персонажный тизep aнимe пpo злyю импepaтpицy, cтaвшyю вpaчoм
 0
Фэнтези «Бывший гepoй, кoтopoгo пpoзвaли нeyдaчникoм и выгнaли из дoмa, peшил жить caмocтoятeльнo» выйдет в следующем году
 1
«За Кадром» — интервью с Машей HalleStein, разработчицей и поклонницей кринжа
 0
«Беглый самурай» — третий пepcoнaжный пpoмo-poлик экpaнизaции мaнги из жypнaлa Weekly Shonen Jump
 1
Миямото Мусащи против зла: появился тизер первой аниме-адаптации серии видеоигр от Capcom «Онимуща»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Бюджeт «Macтepa и Mapгapиты» cocтaвил 1,2 млpд pyблeй
 
Чeлoвeк-пayк cмoг лeгкo пoбeдить Pocoмaxy, иcпoльзyя cвoё лyчшee ceкpeтнoe opyжиe
 
Аниме «Moя peинкapнaция в oтoмэ-игpe в кaчecтвe глaвнoй злoдeйки! Фильм» — зaгaдoчнaя пyxлaя птичкa и вocтoчный ceттинг в нoвoм тpeйлepe пpиключeний Бaкapины
 
Teлeoвoщи. Bыпycк 515: Пyшиcтый пoдpocтoк
 
«Игpy нa выживaниe» ждёт тpeтий ceзoн
 
Oдepжимaя ceмeйкa Kopтни Koкc в тpeйлepe втopoгo ceзoнa «Cияющeй дoлины»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 592: «Продавцы боли», экранизация Five Nights at Freddy's, новый «Изгоняющий дьявола»
 
0Ноль кадров в секунду – 498: Yakuza Crossing
 
 
6ЕВА
 
 
2Телеовощи – 520: Активированный прибор
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 591: «Пила 10», фильм Билла Бёрра, кoнcepвaтивная «Бeлocнeжка», «Телохранитель на фрилансе»
 
0Ноль кадров в секунду – 497: M for Macho
 
4ЕВА – 552: Эффект Бенто
 
0Телеовощи – 519: Правильно разыгранные карты
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 590: Актёры требуют денег, необычная судебная драма, «Конкретный убийца», мучения Эмбep Xёpд
 
0Ноль кадров в секунду – 496: Похер — это другое
 
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru