Курт Расселл и гигантские чудовища в эпичном трейлере «Монарха: Наследия монстров»

Мир в огне, и с этим нужно что-то делать. Благо, у главного героя есть кое-какие соображения. В Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил полноценный трейлер десятисерийного экшена «Монарх: Наследие монстров», где камеры не будут стесняться ни Годзилла, ни другие обитатели Полой Земли.

Премьера сериала по знаменитой монструозной вселенной с Куртом Расселлом и Уайаттом Расселлом в главной роли состоится 17 ноября.

Герои сюжета пытаются раскрыть надёжно похороненные тайны и наследие своей семьи, связывающее их с тайной организацией «Монарх». События разворачиваются после битвы Годзиллы и других реликтовых титанов, разворотивших Сан-Франциско. Теперь мир живёт в новой реальности, где гигантские монстры — данность, с которой придётся мириться. И свежий постер: