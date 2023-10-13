 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО

Токен: 4CQwVszH9pUkprdUvG7

     
Вышла заключительная глава манги «Озорная Такаги», по которой сняли аниме Семейная драма накаченного и полуголого Зака Эфрона в трейлере фильма «Стальная хватка» Женя выросла! Шикарная Дарья Мельникова на съёмках второго сезона новых «Папиных дочек» (фото) Том Харди примет участие в создании футуристического комикса Arcbound
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
1 086

Курт Расселл и гигантские чудовища в эпичном трейлере «Монарха: Наследия монстров»

Мир в огне, и с этим нужно что-то делать. Благо, у главного героя есть кое-какие соображения. В Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил полноценный трейлер десятисерийного экшена «Монарх: Наследие монстров», где камеры не будут стесняться ни Годзилла, ни другие обитатели Полой Земли.

Премьера сериала по знаменитой монструозной вселенной с Куртом Расселлом и Уайаттом Расселлом в главной роли состоится 17 ноября.

Герои сюжета пытаются раскрыть надёжно похороненные тайны и наследие своей семьи, связывающее их с тайной организацией «Монарх». События разворачиваются после битвы Годзиллы и других реликтовых титанов, разворотивших Сан-Франциско. Теперь мир живёт в новой реальности, где гигантские монстры — данность, с которой придётся мириться. И свежий постер:

Постеры сериала «Монарх: Наследие монстров»
Теги
ВидеоМонарх: Наследие монстров
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

1Расселлы и Годзилла на постере сериала «Монарх: Наследие монстров» 18Курт Рассел и гигантские чудища в первом тизере сериала «Монарх: Наследие монстров» 14Годзилла и людишки на первых кадрах сериала «Монарх: Наследие монстров»

Тоже интересно

12Mepa и Аквамен в костюмах на свежем промо «Аквамена и потерянного царства» (фото) 7Три Бэтмена: Китон, Аффлек и Клуни на съёмках «Флэша» (фото) 3«Атака титанов: Финал. Часть 3» — второй тизер эпического завершения саги 0Ноль кадров в секунду. Выпуск 493: Античные сливы 13Цифровой релиз «Барби» может немножко задержаться

Далее на КГ

9
Заверните! Совершенно новые «Форс-мажоры» уже в разработке
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 589: «Звук свободы», «Особняк с привидениями», фильм про Майкла Джексона, возвращение Джона Ву
 4
Непримиримые враги Сидни Суини и Глен Пауэлл на первом кадре ромкома «Только не ты»
 4
Они клонировал Джессику Джонс! Спин-офф «Тёмного дитя» с Кристен Риттер обзавёлся первым трейлером
 3
Тимур Бекмамбетов работает над фильмом про искусственный интеллект в судебной системе
 13
«Капитан Марвел 2» может показать худший старт в прокате для всех марвеловских фильмов
 0
Распаковка ретроигр из Англии. Части 8-9
 0
Рецензия и отзывы на игру Star Trek: Infinite
 3
Суровый Рик Граймс шлёт весточку Мишон в тизере «Ходячих мертвецов: Тех, кто выжил»
 5
Кровавая пирушка и новая любовь Луи в отрывке из второго сезона «Интервью с вампиром»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
«Беспринципные» вернутся из деревни в четвёртом сезоне (фото)
 
Аниме Снова люди и гоночные машины: появился ещё один ролик оригинального аниме «Обгон!»
 
Аниме Неделя аниме на КГ — главные новости 25 сентября — 1 октября
 
Кино Взаимная раздача люлей в экшен-отрывке «Неудержимых 4»
 
Карла Гуджино соблазняет юношу в отрывке «Падения дома Ашеров»
 
Игры Пули и болты в новом геймплейном трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Cnernobyl
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 589: «Звук свободы», «Особняк с привидениями», фильм пpo Maйклa Джeкcoнa, возвращение Джoна Ву
 
1Ноль кадров в секунду – 495: Что такое Игропром?
 
 
0Ноль кадров в секунду – 494: Уходящий Райан
 
 
4ЕВА
 
 
1Телеовощи – 517: Одна большая проблема
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 588: «Миссия невыполнима 7», «Гран туризмо», победа над ИИ, пepeзaпycк «Людeй Икc»
 
5ЕВА – 549: Кризис посттравматического возраста
 
5Телеовощи – 516: Мы слишком далеко зашли
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 587: «Неудержимые 4», новые «Дети шпионов», мемуары Лecли Джoнc, «Никто тебя не спасёт», «Айта»
 
0Ноль кадров в секунду – 493: Античные сливы
 
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru