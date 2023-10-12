Расселлы и Годзилла на постере сериала «Монарх: Наследие монстров»

Главный герой в двух возрастах и доисторическая громадина.Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал ансамблевый постер сериала «Монарх: Наследие монстров» с главным героим Ли Шоу в двух лицах — в исполнении Курта Расселла и Уайатта Расселла. Премьера многосерийного проекта по вселенной знаменитых гигантских монстров состоится 17 ноября.

В сериале о деятельности тайной организации «Монарх», живо интересующейся реликтовыми гигантами, также снимаются Джон Гудман, Kpиcтoфep Xeйepдaл, Mapи Ямaмoтo, Kёкo Caитoи и Джoш Koллинз.