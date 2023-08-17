Годзилла и людишки на первых кадрах сериала «Монарх: Наследие монстров»

Вселенная исполинских реликтовых монстров расширяется — стриминговый сервис Apple TV+ презентовал первые кадры из сериала «Монарх: Наследие монстров» по вселенной Годзиллы. Культовый гигант на снимках отметился, дабы у зрителей не возникло сомнений в факте преемственности внутри франчайза.

К слову о преемственности. На кадрах 10-серийного проекта засветились Курт Расселл и Уайатт Расселл. Отец и сын сыграют одного человека в двух временных линиях — офицера Ли Шоу. Главного героя из 50-х играет Уайатт, а его же в период битвы за Сан-Франциско, освещённой в «Годзилле» 2014 года, сыграет Курт.

Создателями сериала о таинственной организации «Монарх» значатся Крис Блэк («Разделение») и Мэтт Фрэктон («Соколиный глаз»), а два первых эпизода срежиссировал Мэт Шекман («ВандаВижн»).