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Магичка Розамунд Пайк и остальные на постерах второго сезона «Колеса времени»

Стриминговый сервис Amazon не даёт зрителям забыть о сериале «Колесо времени» — прогрессивной адаптации знаменитой книжной серии Роберта Джордана. На этот раз напоминание пришло в виде целой подборки персонажных постеров. Правда, сугубо персональными плакаты не назовёшь — героев разместили по парам. Видимо, решили не тратить полезное пространство впустую и не плодить неисчислимое количество афиш.

Свежие эпизоды многосерийного эпического фэнтези, «усовершенствовавшего» сюжет литературного первоисточника, стартуют на цифровой платформе 1 сентября. За оба сезона отвечает шоураннер Рейф Джадкинс.

Постеры сериала «Колесо времени» Постеры сериала «Колесо времени» Постеры сериала «Колесо времени» Постеры сериала «Колесо времени» Постеры сериала «Колесо времени» Постеры сериала «Колесо времени» Постеры сериала «Колесо времени»
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