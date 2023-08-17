Магичка Розамунд Пайк и остальные на постерах второго сезона «Колеса времени»

Стриминговый сервис Amazon не даёт зрителям забыть о сериале «Колесо времени» — прогрессивной адаптации знаменитой книжной серии Роберта Джордана. На этот раз напоминание пришло в виде целой подборки персонажных постеров. Правда, сугубо персональными плакаты не назовёшь — героев разместили по парам. Видимо, решили не тратить полезное пространство впустую и не плодить неисчислимое количество афиш.

Свежие эпизоды многосерийного эпического фэнтези, «усовершенствовавшего» сюжет литературного первоисточника, стартуют на цифровой платформе 1 сентября. За оба сезона отвечает шоураннер Рейф Джадкинс.