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Трейлер финального сезона «Разочарования» обещает эпическое противостояние

Источник: Netflix

Даже если ты принцесса, алкоголичка, лесбиянка и просто хороший человек, всё равно найдутся люди, которые сочтут тебя врагом. Например, родная мать. Примерно так и разворачивается эпический сюжет фэнтезийного сериала «Разочарование» от Мэтта Гроунинга, создателя «Симпсонов» и «Футурамы». Мультсериал о похождениях принцессы Дримлэнд по имени Бин выходит на Netflix с 2018 года, но это путешествие неумолимо движется к концу — с 1 сентября стартует финальный пятый сезон, в честь чего стриминговый сервис выпустил трейлер.

Если верить ролику, Дримлэнд стоит на пороге серьёзных потрясений. Мать принцессы Драгмар планирует не только захватить власть в королевстве, но и запустить цепочку событий, которые приведут к концу света. Для этого используются тёмная магия, армия, клон Бин и демоны из глубин преисподней. Противостоять разрушительным планам королевы будет дочь и её верные друзья, среди которых её лесбийская возлюбленная, верный демон Люцик и полуэльф Эльфо. Пикантности ситуации придаёт тот факт, что главная героиня обзавелась могущественными силами, но пока что не умеет их контролировать.

Теги
РазочарованиеСимпсоныФутурамаТрейлер
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