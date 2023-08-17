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Эмбер Хёрд на допросе у демона в первом отрывке триллера «В огне» «Вторжение» инопланетного врага продолжается в трейлере второго сезона «Крысы» точат пиццу за кадром третьего сезона «Ведьмака» Джош Хатчерсон получает кольцо всевластия в трейлере фильма «57 секунд»
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Целых шесть минут «Вторжения» — открывающая сцена из второго сезона фантастики

Стриминговый сервис Appple TV+ продолжает приобщать зрителей к фантастической реальности «Вторжения». Портал IGN с подачи цифровой платформы опубликовал шестиминутную открывающую сцену второго сезона эпической драмы в декорациях апокалиптического ближайшего будущего.

Агрессивные пришельцы продолжают активно нападать на несчастное человечество, совершенно не считаясь с его решительными попытками противостоять инопланетным захватчикам. Ну а стартующий 23 августа второй сезон должен поведать, как отдельные регионы Земли собираются решать эту насущную проблему.

Теги
ВидеоВторжение
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