Целых шесть минут «Вторжения» — открывающая сцена из второго сезона фантастики

Стриминговый сервис Appple TV+ продолжает приобщать зрителей к фантастической реальности «Вторжения». Портал IGN с подачи цифровой платформы опубликовал шестиминутную открывающую сцену второго сезона эпической драмы в декорациях апокалиптического ближайшего будущего.

Агрессивные пришельцы продолжают активно нападать на несчастное человечество, совершенно не считаясь с его решительными попытками противостоять инопланетным захватчикам. Ну а стартующий 23 августа второй сезон должен поведать, как отдельные регионы Земли собираются решать эту насущную проблему.