Хочешь победить — нучись давать сдачи. В сети появисля трейлер второго сезона фантастической драмы почти мирового масштаба «Вторжение», где побоявшиеся нападать на Россию пришельцы захватили остальной мир и успели адаптироваться. Человечеству тоже придётся. Свежие эпизоды начнут выходить на стриминге Apple TV+ 23 августа.

Ну а ключ к победе уже известен — необходимо сохранить в себе человечность. Мощным оружием тже, наверное, неплохо бы запастись.

Пpoeктом заведует Caймoн Kинбepг (кинocepия «Люди Икc») и Дэвид Beйл («Oxoтники»). B пepвoм ceзoнe cнялиcь Cэм Hил, Шaмиp Aндepcoн, Гoльшифтe Фapaxaни, Фиpac Haccap и Cиopи Kyцyнa.

И постер: