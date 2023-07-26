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«Вторжение» инопланетного врага продолжается в трейлере второго сезона

Хочешь победить — нучись давать сдачи. В сети появисля трейлер второго сезона фантастической драмы почти мирового масштаба «Вторжение», где побоявшиеся нападать на Россию пришельцы захватили остальной мир и успели адаптироваться. Человечеству тоже придётся. Свежие эпизоды начнут выходить на стриминге Apple TV+ 23 августа.

Ну а ключ к победе уже известен — необходимо сохранить в себе человечность. Мощным оружием тже, наверное, неплохо бы запастись.

Пpoeктом заведует Caймoн Kинбepг (кинocepия «Люди Икc») и Дэвид Beйл («Oxoтники»). B пepвoм ceзoнe cнялиcь Cэм Hил, Шaмиp Aндepcoн, Гoльшифтe Фapaxaни, Фиpac Haccap и Cиopи Kyцyнa.

И постер:

Постеры сериала «Вторжение»
Теги
ВидеоВторжение
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