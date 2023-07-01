«Вторжение» продолжается на первых кадрах из второго сезона фантастики

Если вы вдруг забыли об этом проекте, стриминговый сервис Apple TV+ с радостью вам о нём напомнит — в сети появились первые кадры из второго сезона «Вторжения». Фантастическая драма о нашествии на Землю пришельцев, не решившихся нападать на Россию, возвращается на малые экраны 23 августа.

В первом сезоне инопланетные вторженцы высадились в США, Великобритании, Африке и Японии, сея хаос по всей планете. Отныне выживание землян зависит от их умения сохранить человечность.

За проект отвечают Саймон Кинберг (киносерия «Люди Икс») и Дэвид Вейл («Охотники»). В первом сезоне снялись Сэм Нил, Шамир Андерсон, Гольшифте Фарахани, Фирас Нассар и Сиори Куцуна.