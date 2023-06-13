 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
DC подтверждает: Кассандра Кейн появится в новом составе Хищных птиц Студия Disney не может прямо ответить, сыграет ли Джонни Депп в следующих «Пиратах Карибского моря» Лили-Роуз Депп и The Weeknd продолжают свой разврат в свежем трейлере «Кумира» Аарон Пол и кусочки Сальмы Хайек на постерах «Чёрного зеркала» «Звёздные войны» получили новые премьерные даты
• • •
 
4
СЕРИАЛЫ
475

Ли Пейс в ярости — вышел эпичный трейлер второго сезона «Основания» по Айзеку Азимову

Грядёт второй кризис. В том числе персональный кризис Императора, который неистовствует в трейлере второго сезона фантастической эпопеи «Основание» по культовой книжной серии клссика жанра Айзека Азимова. Премьера продолжения состоится на цифровой платформе Apple TV+ 14 июля.

Масштабная драма рассказывает о команде изгоев-единомышлеников, на чьи плечи легла великая миссия по спасению человечества и возрождению цивилизации в эпоху разрушения Галактической Империи.

Проект возглавляет шоураннер Дэвид С. Гойер («Человек из стали»). Главные роли исполняют Ли Пейс и Джаред Харрис. Вместе с ними в сериаел снимаются Изабелла Лафлэнд, Кулвиндер Гир, Сандра И Сенсиндивер, Элла-Рэй Смит, Димитри Леонидас, Бен Дэниелс, Холт Маккэллани, Микаэл Персбрандт, Рэйчел Хаус и Нимрат Каур.

И постер-баннер:

Постеры сериала «Основание»
Теги
ВидеоОснование
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

+Бри Ларсон, Том Холланд, Колин Фаррелл и остальные в сборном трейлере проектов Apple TV+ 13Ли Пейс доминирует в тизере второго сезона «Основания» 14Голый Ли Пейс и другие эпические кадры в тизере второго сезона «Основания»

Тоже интересно

5Сильвестр Сталлоне сыграет супершпиона в доме для престарелых в новой экшен-комедии 10Барри показывает Барри суперкостюм в свежем отрывке «Флэша» 2Итоги розыгрыша билетов на предпоказ фильма «Новые боги: Ян Цзянь» 7Майлз Моралес встречает главного злодея «Человека-паука: Паутины вселенных» (видео) 4Мстители соберутся, чтобы помочь Крису Эвансу в его сложных отношениях с Аной де Армас

Далее на КГ

0
Топ-50 женских кей-поп групп на июнь 2023 года
 0
Пробки с графоном — у Cities: Skylines II появилась дата выхода
 0
Чужой на новый лад — состоялся релиз дополнения Dead by Daylight: End Transmission
 0
В первом выпуске кроссовера TMNT vs. Street Fighter показали скрытую силу у Черепашек-ниндзя
 1
Беситесь из-за переноса «Аватара 3»? Вот вам первый кадр со съёмок
 0
Рецензия и отзывы на сериал «Наследники»
 3
Мальчишка становится представителем человечества у инопланетян в тизере анимационного фильма «Элио»
 4
«Звёздные войны» получили новые премьерные даты
 0
ЕВА-533: Прямая трансляция
 20
«Аватары» Джеймса Кэмерона отдалились от зрителей
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Легендарный художник Алекс Росс воздал должное комиксу про Людей Икс и Мстителей
 
Кино Вместо Дэйзи Ридли в новых «Звёздных войнах» могла сыграть Хелен Миррен
 
Игры Новый тизер экшена Lies of P представляет город марионеток
 
Кино Том Круз на краю бездны в телеролике боевика «Миссия невыполнима 7»
 
Игры КГ играет: Stranglehold
 
Афрославяне и прочие диковинки в трейлере третьего сезона «Великой»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду
 
 
0Телеовощи – 500: Перебор с долблением
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 517: «Гипнотик» Роберта Родригеса, «Русалочка», «Рай для дурака», уходящая эпоха «Форсажа»
 
0Ноль кадров в секунду – 477: Микропамять Джима Как-его-там
 
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА – 532: Синдзи делает это в перчатках
 
2Телеовощи – 499: Штырь играет вдолгую
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 570: «Форсаж 10», реакция на «Русалочку», свежий перформанс Макса Лэндиса, сериал «Новичок»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru