Ли Пейс в ярости — вышел эпичный трейлер второго сезона «Основания» по Айзеку Азимову

Грядёт второй кризис. В том числе персональный кризис Императора, который неистовствует в трейлере второго сезона фантастической эпопеи «Основание» по культовой книжной серии клссика жанра Айзека Азимова. Премьера продолжения состоится на цифровой платформе Apple TV+ 14 июля.

Масштабная драма рассказывает о команде изгоев-единомышлеников, на чьи плечи легла великая миссия по спасению человечества и возрождению цивилизации в эпоху разрушения Галактической Империи.

Проект возглавляет шоураннер Дэвид С. Гойер («Человек из стали»). Главные роли исполняют Ли Пейс и Джаред Харрис. Вместе с ними в сериаел снимаются Изабелла Лафлэнд, Кулвиндер Гир, Сандра И Сенсиндивер, Элла-Рэй Смит, Димитри Леонидас, Бен Дэниелс, Холт Маккэллани, Микаэл Персбрандт, Рэйчел Хаус и Нимрат Каур.

И постер-баннер: