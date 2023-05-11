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Ли Пейс доминирует в тизере второго сезона «Основания»

Любой империи, сколь великой бы она ни была, уготовано падение. Стриминговая платформа Apple TV+ обнародовала тизер второго сезона «Основания» — фантастического эпика по знаменитой серии романов Айзека Азимова. Сериал возвращается с новыми эпизодами 14 июля.

Фантастический эпос о команде изгоев-единомышлеников, стремящихся спасти человечество и отстроить цивилизацию в эпоху разрушения Галактической Империи, возглавляет шоураннер Дэвид С. Гойер («Человек из стали»). Центральные роли исполняют Ли Пейс и Джаред Харрис.

И баннер:

Постеры сериала «Основание»
Теги
ВидеоОснование
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