Ли Пейс доминирует в тизере второго сезона «Основания»

Любой империи, сколь великой бы она ни была, уготовано падение. Стриминговая платформа Apple TV+ обнародовала тизер второго сезона «Основания» — фантастического эпика по знаменитой серии романов Айзека Азимова. Сериал возвращается с новыми эпизодами 14 июля.

Фантастический эпос о команде изгоев-единомышлеников, стремящихся спасти человечество и отстроить цивилизацию в эпоху разрушения Галактической Империи, возглавляет шоураннер Дэвид С. Гойер («Человек из стали»). Центральные роли исполняют Ли Пейс и Джаред Харрис.

И баннер: